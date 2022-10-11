Nursultan Sardarbekov, bu yılın aynı döneminde ise 1631 Rusya vatandaşının başvuruda bulunduğunu ve bunlardan 603'ünün kabul edildiğini aktardı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Kırgızistan'da 1631 Rus, Kırgız vatandaşlığına başvurdu - Son Dakika

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