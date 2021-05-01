Kırgızistan'da 2 günlük ulusal yas ilan edildi - Son Dakika

Kırgızistan'da 2 günlük ulusal yas ilan edildi

01.05.2021 10:49
Kırgızistan'da 2 günlük ulusal yas ilan edildi, System.String[]

Kırgızistan'da Tacikistan sınırındaki çatışmada hayatını kaybedenler için iki günlük ulusal yas ilan edildi.

Kırgızistan'da Tacikistan sınırındaki çatışmada hayatını kaybedenler için iki günlük ulusal yas ilan edildi.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, 29 Nisan'da Tacikistan sınırında çıkan çatışmalarda 31 kişinin hayatını kaybetmesi nedeniyle 1-2 Mayıs'ın ulusal yas günü ilan edilmesine ilişkin kararname imzaladı. Kararnamede, yas günlerinde ülke genelinde ve yurt dışı diplomatik temsilciliklerde bayrakların indirileceği, kültürel etkinliklerin ve televizyon kanallarındaki eğlence programlarının iptal edildiği kaydedildi. Kararname ile ayrıca, çatışmada hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yaralılara yardım sağlanmasıyla ilgili hükümete ve yerel yönetim kurumlarına gerekli tedbirlerin alınması talimatı verildi.

Kırgız-Tacik sınırındaki çatışma

Geçtiğimiz Perşembe günü Tacikistan'ın kuzeyindeki Sughd bölgesi ile Kırgızistan'ın güneyindeki Batken bölgesini ayıran Isfara nehrindeki su kaynağının kullanımı ile ilgili anlaşmazlık yaşayan iki ülke halkı arasındaki taşlı kavga, güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu çatışmaya dönüşmüştü. İki ülke yetkilileri yaptıkları görüşmelerin sonucunda ateşkes ilan edilmesi ve askerlerin sınırdan geri çekilmesi konusunda anlaşmaya varmıştı.

Toplam 39 kişi hayatını kaybetmişti

Kırgızistan Sağlık ve Sosyal Kalkınma Bakanlığı, çatışmalarda 1'i çocuk, 3'ü asker 31 kişinin hayatını kaybettiği ve 123 kişinin de yaralandığını açıkladı. Tacikistan'ın Isfara kentinde ise yerel yetkililer, çatışmalarda 8 kişinin hayatını kaybettiği ve 30 kişinin de yaralandığını belirtmişti. İki ülke arasında çıkan çatışmalarda dün itibarıyla toplam ölü sayısı 39'a, yaralı sayısı ise 153'e yükselmişti. - BİŞKEK

Kırgızistan'da 2 günlük ulusal yas ilan edildi
Kırgızistan'da 2 günlük ulusal yas ilan edildi

cumhurbaşkanı, Kırgızistan, Tacikistan, Kararname, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kırgızistan'da 2 günlük ulusal yas ilan edildi - Son Dakika


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