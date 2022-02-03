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Kırgızistan'da 2022, "Dağ Ekosistemlerini Koruma ve İklime Dayanıklılık Yılı" ilan edildi - Son Dakika

Kırgızistan'da 2022, "Dağ Ekosistemlerini Koruma ve İklime Dayanıklılık Yılı" ilan edildi

03.02.2022 11:37
Kırgızistan'da 2022, "Dağ Ekosistemlerini Koruma ve İklime Dayanıklılık Yılı" ilan edildi

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un 2022 yılını, "Dağ Ekosistemlerini Koruma ve İklime Dayanıklılık Yılı" olarak ilan edilmesine ilişkin kararnameyi imzaladığı bildirildi.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un 2022 yılını, "Dağ Ekosistemlerini Koruma ve İklime Dayanıklılık Yılı" olarak ilan edilmesine ilişkin kararnameyi imzaladığı bildirildi.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamada, Caparov'un, kararnameyle iklime dayanıklılığı artırmak, doğal mirası korumak ve "Uluslararası Sürdürülebilir Dağ Kalkınma Yılı" ile ilgili etkinlikleri düzenlenmeyi amaçlandığı belirtildi.

Bakanlar Kurulu'na 1 Mart 2022'ye kadar "Dağ Ekosistemlerini Koruma ve İklime Dayanıklılık Yılı" yol haritasını geliştirme ve onaylama talimatı verildi.

Caparov'un girişimiyle Birleşmiş Milletler, 2022'yi, "Uluslararası Sürdürülebilir Dağ Kalkınma Yılı" ilan etmişti.

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cumhurbaşkanı, Kırgızistan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırgızistan'da 2022, 'Dağ Ekosistemlerini Koruma ve İklime Dayanıklılık Yılı' ilan edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kırgızistan'da 2022, "Dağ Ekosistemlerini Koruma ve İklime Dayanıklılık Yılı" ilan edildi - Son Dakika
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