Kırgızistan'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı - Son Dakika
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Kırgızistan'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı

23.04.2022 14:17
Kırgızistan'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı

Kırgızistan'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Kırgızistan'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliği, Bişkek Atatürk Parkı'nda Mustafa Kemal Atatürk Anıtı önünde resmi tören düzenledi.

Anıta çelenklerin sunulmasıyla başlayan törende saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Ahmet Sadık Doğan, burada yaptığı konuşmada, törene katılanların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayarak şöyle konuştu:

"23 Nisan 2020 tarihi, Kurtuluş Savaşı'mızın zaferle sonuçlanmasına ve ulusal egemenlik ilkesi temelinde Cumhuriyetimizin yeni bir devlet olarak kurulmasına giden süreçte tarihimizin en önemli noktalarından biridir. Milli mücadele sonucunda kurulan Türkiye Cumhuriyetinin ilelebet ve bağımsız kalması ulusumuzun genç nesillerinin elindedir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 23 Nisan'ı geleceğin teminatı olan çocuklara armağan etmiş ve çocuklara verdiği değeri göstermiştir."

Kutlama, Bişkek İlkokulu'nda devam etti

Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) açılışının 102. yılı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Bişkek Türk İlkokulu'nda kutlama programı düzenlendi.

Okul önünde kurulan sahne Kırgızistan ve Türkiye bayraklarıyla, okul pencereleri de 23 Nisan yazı ve süslemeleriyle donatılırken okul binasının ön cephesine Atatürk'ün dev posteri asıldı.

Öğrencilerden oluşan bando takımıyla karşılanan katılımcılar, saygı duruşunda bulundu ve iki ülke milli marşlarını okudu.

Ahıska Türklerinin yoğun eğitim gördüğü ve Bişkek İlkokulu'nun kardeş okulu olan Budenovka Ortaokulu yönetimi ve öğrencileri de katıldı.

Büyükelçi Doğan, Büyükelçiliğin Eğitim Müşaviri Harun Karcı ve Bişkek Türk Okulu Müdürü İlknur Yenal, günün anlam ve önemini vurgulayan konuşma yaptı.

Büyükelçi Doğan'ın eşi Mariya Doğan'ın himayesinde düzenlenen 23 Nisan Bayramı, Milli Egemenlik, Demokrasi ve Cumhuriyet temalı resim yarışmasını kazananlara çeşitli hediyeler sunuldu.

İlkokul öğrencilerinin halk oyunları, çeşitli dans ve sahne gösterileri beğeni topladı.

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Ulusal Egemenlik, Kırgızistan, 23 Nisan, Çocuk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırgızistan'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı - Son Dakika


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