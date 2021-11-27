Kırgızistan'da 24 Kasım Öğretmenler Günü konserle kutlandı - Son Dakika

Karadeniz müziğinin sevilen ismi Merve Yavuz, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te görev yapan Türk öğretmenlere özel konser verdi.

Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliği tarafından Bişkek'te bir düğün salonunda organize edilen konser programına, Türkiye Milli Eğitim Bakanlığına bağlı öğretmenler ve aileleri ilgi gösterdi.

Büyükelçilik mensupları ve ailelerinin de katıldığı programda konuşan Büyükelçiliğin Müsteşarı Yekta Kamil Noyan, öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Orta Asya'daki kardeşlerine verilen en büyük hediyenin eğitim olduğunu söyleyen Noyan, "Ne mutlu ki sizlere, hem gurbetçi vatandaşlarımızın ve Kırgız ailelerinin çocuklarını yetiştiriyorsunuz hem de ülkemizin elçileri olarak kamu diplomasisini icra ediyorsunuz. Çok teşekkür ediyoruz." dedi.

Noyan, konuşmasında, Kırgızistan'da faaliyet gösteren Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tüm okullarının marka değeri taşıyan kurumlar olduğunu vurguladı.

Görevleri uğruna feda eden şehit öğretmenleri rahmet ve şükranla anan Eğitim Müşaviri Harun Karcı da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün öğretmenlik mesleğine verdiği değeri ifade eden "Benim en güzel yanım öğretmenliğimdir" sözünü hatırlatarak öğretmenleri kutladı.

Konuşmaların ardından sahneye çıkan Yavuz, kendisinin de 12 yıllık öğretmen olduğunu belirterek "Bişkek'te bulunmaktan benim için büyük onur ve gurur. Ben Trabzonluyum. Karadeniz ezgilerini bir de Bişkek'te seslendirmek varmış. Güzel şarkılarımı seslendireceğim. Umarım güzel bir gece geçiririz." ifadelerini kullandı.

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi (KTMÜ) Orkestrası ve Bişkek'teki Türk Ortaokulu Müzik öğretmeninin eşliğinde türkülerini söyleyen Yavuz, ortaya koyduğu performansla izleyicileri beğeni topladı.

Yavuz'a konserin sonunda müşavirlik ve okul müdürleri tarafından çeşitli hediyeler sunuldu.