Kırgızistan'da 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı - Son Dakika

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

Kırgız Türk Anadolu Kız Lisesi tarafından Türk Ortaokulunda düzenlenen program, saygı duruşu ve iki ülkenin milli marşının okunmasıyla başladı.

Programda, Türkçe türkü, şiir, Kırgızca ve Türkçe müzik, "Ben Öğretmen Olmak İstiyorum" adlı oratoryo sunumu, skeç ve Özbek halk oyunları sahnelendi.

Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Ahmet Sadık Doğan, Bişkek'te görev yapan Türk öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı ve terör saldırılarında hayatını kaybeden öğretmenlere Allah'tan rahmet diledi.

Öğretmenlere seslenen Doğan, " Türkiye Cumhuriyeti'ne bağlı nesiller yetiştirmek sizin elinizdedir. Çocukları şekillendirmek, onları biçimlendirmek, evrensel değerlere bağlı nesiller yetiştirebilmek, etrafındaki olayları yorumlayabilen, fikirlerini açıkça söyleyebilen ve konuları değerlendirebilen, özgüvene sahip öğrencileri yetiştirmek sizlere bağlıdır." ifadesini kullandı.

Doğan, Kırgızistan'da Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda görev yapan öğretmenlerin sadece öğrencilerini yetiştirmekle kalmadığını, aynı zamanda iki ülke arasında dostluk köprüsünü inşa ettiklerini vurguladı.

"Eğitim sistemimiz, ülkemizin ve milletimizin geleceği için büyük öneme haiz. Devletimizin direği olan, ülkemizi ayakta tutan en büyük ve en önemli temel taşlarından birisini teşkil etmektedir." diyen Doğan, şöyle devam etti:

"Eğitim sistemimizi belirli bir zümrenin, bir grubun insafına ve kontrolüne bırakılmayacak kadar önemli bir konu olduğunu ülke olarak biliyoruz. Geçmişte yaşadığımız olaylar ve 15 Temmuz darbe girişiminde yaşadığımız ve ülkemizi sarsan bu olay eğitim sistemimizin ne kadar önemli ve vazgeçilmez bir mesele olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur".

Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Harun Karcı ve Kırgız Türk Anadolu Kız Lisesi Müdürü Recep Akalın da günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

Program, çeşitli turnuva ve yarışmalarda ödüle layık görülen öğrenciler ve öğretmenlerin ödüllerini almasının ardından sona erdi.