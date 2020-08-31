Kırgızistan'da 31 Ağustos Bağımsızlık Günü kutlanıyor - Son Dakika

Kırgızistan'da 31 Ağustos Bağımsızlık Günü dolayısıyla ülke genelinde sınırlı katılımla kutlama etkinlikleri yapıldı.

Kırgızistan'ın bağımsızlığının 29. yıl dönümü dolayısıyla başkent Bişkek'in merkezindeki Ala-Too Meydanı'ndaki Tarih Müzesi önünde kutlama programı düzenledi.

Bu yıl salgının gölgesinde geçen kutlama programına katılanların sosyal mesafe ve maske kuralına uyduğu gözlendi.

Resmi törene, Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, Meclis Başkanı Dastanbek Cumabekov, Kırgızistan Silahlı Kuvvetleri mensupları ve Kovid-19 ile mücadelede gönüllü olan vatandaşlar katıldı.

Ceenbekov, halkın bağımsızlık bayramını kutlayarak "Özgürlük, babalarımızın ve atalarımızın büyük mirasıdır. Bu nedenle bugünün bağımsızlığı sadece bizim başarımız değil. Bağımsızlığımızı, atalarımızın kanıyla, annelerin gözyaşları pahasına aldık. Bağımsızlığımız, birçok neslin asırlık mücadelesinin sonucudur. Bağımsızlık, atalarımızdan miras kalan, gözümüzün nuru gibi değer vermemiz ve gelecek nesillere aktarmamız gereken bir mirastır." diye konuştu.

Resmi törenin dışında etkinliklerin düzenlenmeyeceği başkentteki kutlamalar, bu akşam havai fişek gösterileriyle son bulacak.

Kırgızistan, Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla 31 Ağustos 1991'de bağımsızlığını ilan etmişti.