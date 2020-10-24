Kırgızistan'da 4 Ekim'deki genel seçimlere ilişkin inceleme başlatıldı - Son Dakika

Kırgızistan Başsavcılığı, kitlesel protesto gösterilere yol açan 4 Ekim'deki genel seçimlere ilişkin "ihmal suçu" işlendiği iddiasıyla inceleme başlattı.

İçişleri Bakanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamada, bakanlığa bağlı Soruşturma Hizmetleri ekiplerinin, Merkez Seçim Komisyonu'nun genel merkez binasında inceleme yaptığı belirtildi.

4 Ekim'deki genel seçimlere ilişkin "ihmal suçu" işlendiği iddiasıyla inceleme başlatıldığı kaydedilen açıklamada, ekiplerin, seçim hazırlıkları ile ilgili belgelere el koyduğu vurgulandı.

Kırgızistan'da 4 Ekim'de genel seçimleri öncesinde toplam kayıtlı 3 milyon 523 bin 532 seçmenden yaklaşık 500 bininin kayıtlı olmadığı sandıkta oy kullanma hakkı elde etmesi muhalif partilerin tepkilerine neden olmuştu.

Seçimlerin ardından seçim sonuçlarının iptalini talep eden muhalefet partilerinin taraftarlarının düzenlediği gösterilerin şiddet olaylarına dönüşmesi üzerine Cumhurbaşkanlığı ve parlamento binası işgal ve talan edilmişti.

Merkez Seçim Komisyonu, 16 siyasi partiden 4 partinin galip geldiği 4 Ekim'deki genel seçim sonuçlarını iptal etmişti.