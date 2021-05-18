Kırgızistan'da 440 kilogram eroin yakalandı - Son Dakika

Kırgızistan'da Milli Güvenlik Devlet Komitesi ekipleri tarafından yapılan operasyonda 440 kilogram eroin ele geçirildi.

Komite, yüklü miktarda uyuşturucunun uzun takip sonucu ele geçirildiği ve iki Kırgızistan uyruklunun gözaltına alındığı operasyonun görüntülerini paylaştı.

Görüntülerde, uyuşturucu maddenin, bir tır dorsesinde yapılan aramada paletlerin arasından çıkarıldığı yer aldı.

Yakalanan eroinin ülke tarihinde bugüne kadar tek seferde ele geçirilen en yüksek miktardaki uyuşturucu olduğu kaydedildi.