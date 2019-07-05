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Kırgızistan'da 5 büyüklüğünde deprem

2 saat önce

Kırgızistan'ın Issık Göl bölgesinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kırgızistan'da 5 büyüklüğünde deprem, System.String[]
Kırgızistan'ın Issık Göl bölgesinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kırgızistan Ulusal Bilimler Akademisi Sismoloji Enstitüsü, merkez üssü Issık Göl bölgesi olan depremin 5 büyüklüğünde olduğunu kaydetti. Yaşanan depremle ilgili henüz ölü ya da yaralı bilgisi gelmezken, resmi rakamlardan açıklama yapılmadı. - BİŞKEK
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 11:01 Kaynak: İHA
Kırgızistan, 3. Sayfa
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