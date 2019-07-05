Kırgızistan'da 5 büyüklüğünde deprem
2 saat önce
Kırgızistan'ın Issık Göl bölgesinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kırgızistan
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 11:01 Kaynak: İHA
'ın Issık Göl bölgesinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kırgızistan Ulusal Bilimler Akademisi Sismoloji Enstitüsü, merkez üssü Issık Göl bölgesi olan depremin 5 büyüklüğünde olduğunu kaydetti. Yaşanan depremle ilgili henüz ölü ya da yaralı bilgisi gelmezken, resmi rakamlardan açıklama yapılmadı. - BİŞKEK
ABD'de korkutan deprem! Tsunami alarmı verildi
Adana'daki 4 milyon euroluk soygunun firarilerinden biri yakalandı
Son paylaşımı yürek burktu: Zamana bırakmayın, o kimseyi sağ bırakmadı
Yargıtay'dan tarihi karar: Şüpheden suç doğmaz