Kırgızistan'da 5 büyüklüğünde deprem
1 saat önce
Kırgızistan'ın Issık Göl bölgesinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kırgızistan
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 11:10 Kaynak: İHA
'ın Issık Göl bölgesinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kırgızistan Ulusal Bilimler Akademisi Sismoloji Enstitüsü, merkez üssü Issık Göl bölgesi olan depremin 5 büyüklüğünde olduğunu kaydetti. Yaşanan depremle ilgili henüz ölü ya da yaralı bilgisi gelmezken, resmi rakamlardan açıklama yapılmadı.
(İHA)
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