Kırgızistan'da 5 büyüklüğünde deprem - Son Dakika
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Kırgızistan'da 5 büyüklüğünde deprem

6 saat önce

Kırgızistan'da 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Kırgızistan'da 5 büyüklüğünde deprem, System.String[]

Kırgızistan'da 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Kırgızistan Ulusal Bilimler Akademisi Sismoloji Enstitüsü'nden yapılan açıklamada, ülkenin güneyinde yerel saatle 10.39 sıralarında 5 büyüklüğünde sarsıntı meydana geldiği bildirildi. Açıklamada, merkez üssünün Kırgızistan'ın Açık Suu köyünden 15 kilometre kuzeydoğuda, Kaşka Suu köyünden 17 kilometre güneyde, Oş kentinden 120 kilometre güneybatıda yer aldığı belirtildi.

Ayrıca Açık Suu'da 4.5, Kaşka Suu, Cayılma, Gaz'da 4 büyüklüğünde, Kara Kabak, Sarı Mogol'do 3.5, Kara Şıbak, Kabık, Bor Döbö, Taldı Suu'da 3, Kara Kindik ve Şibe köylerinde 2.5 büyüklüğünde depremler meydana geldi. Depremde can ve mal kaybına dair yetkililere ulaşan bir bilgi olmadığı kaydedildi.

(İHA)

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Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 02:05 Kaynak: İHA
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