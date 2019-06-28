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Kırgızistan'da 5. Dünya Halk Destanlar Festivali

33 dakika önce

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te 5. Dünya Halk Destanlar Festivali düzenlendi.

Kırgızistan'da 5. Dünya Halk Destanlar Festivali, System.String[]
Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te 5. Dünya Halk Destanlar Festivali düzenlendi.
Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov'un himayesinde Kırgızistan Kültür, Enformasyon ve Turizm Bakanlığının organizasyonuyla düzenlenen 5. Dünya Halk Destanlar Festivali, Kırgız halkının meşhur Manasçısı Sayakbay Karalayev'in doğumunun 125'inci yıl dönümüne ithaf edildi.
Festivale, Türkiye, Azerbaycan, Kırgızistan, Özbekistan, Tacikistan, Gürcistan, Ermenistan, Rusya, Çin, Avustralya, Hindistan, İtalya, Fransa, Estonya, Letonya, Rusya Federasyonu'nun yanı sıra Hakasya, Altay, Tuva, Kalmuk, Yakut, Başkurdistan'dan tarihçiler, araştırmacılar ve uzmanlar katıldı.
Kültür, Enformasyon ve Turizm Bakanı Azamat Camankulov'un açılışını yaptığı festival, "Mitopoetik ve epik gerçekliğin dünyadaki yansıması" konulu sempozyumla başladı.
Kırgızistan'ın kültür hazinelerinden olan, nesilden nesile aktarılan ve 500 bin 553 satırdan oluşan Manas Destanı, Kırgız akademisyenler tarafından etraflıca anlatıldı.
Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliği Kültür ve Tanıtma Müşaviri Nuri Şimşekler, sempozyumda, UNESCO'nun somut olmayan dünya kültürel mirası listesinde Türkiye'nin önemi" konulu bir sunum yaptı.
Şimşekler, "UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Sözleşmesi kapsamında 2006'dan bu yana kaydettirdiği 17 unsur ile UNESCO'ya en fazla unsur kaydettiren ilk 5 ülke arasında yer alıyoruz." dedi.
Şimşekler, Türkiye'den UNESCO somut olmayan kültürel miras listesine, Meddahlık geleneği, Mevlevi Sema törenleri, Aşıklık geleneği, Karagöz, Nevruz kutlamaları, geleneksel sohbet toplantıları, Alevi-Bektaşi Ritüeli Semah, Kırkpınar Yağlı Güreş Festivali, geleneksel tören keşkeği, Mesir Macunu Festivali, Türk Kahvesi, Hıdrellez, ıslık dili, Dede Korkut, ebru sanatı, ince ekmek yapımı ve paylaşma kültürü ve geleneksel çini sanatının dahil edildiğini aktardı.
Festival kapsamında, Bişkek'teki Toktogul Satılganov Devlet Konser Salonu önünde, "En iyi çadır", "En iyi göçebe tarzı", "En iyi destan söyleyen kişi" ve "En iyi Manasçı" konulu yarışmalar da düzenlenirken, dereceye girenlere para ödülü verildi.
Devlet Konser Salonu önüne yerleştirilen podyumda da Kırgız profesyonel ve amatör tasarımcılar, keçe ve deriyi bir araya getirerek hazırladıkları kıyafetleri davetlilerin beğenisine sundu.
Podyum önünde kurulan geleneksel Kırgız çadırlarında, milli yemek ve içecekler tanıtılırken, standlarda el işleri ve geleneksel sanat ürünleri yer aldı.
Festival, kendisini Kırgız tarihine adayan Karalayev'in yaşam öyküsünü konu alan tiyatro oyunuyla sona erdi.
Kırgızistan'da Manas destanın bütününü eksiksiz ezbere bilen ve anlatmayı meslek edinen kişilere Manasçı adı veriliyor.
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 11:19 Kaynak: AA
Türkiye, Kırgızistan, Kültür Sanat
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