Kırgızistan'da "5 Mart Milli Ak Kalpak Günü" geçit töreni ile kutlandı - Son Dakika

Kırgızistan'da "5 Mart Milli Ak Kalpak Günü" kutlandı.

Başkent Bişkek'teki Dostluk Parkı'nda geçit töreni ve konser organize edildi.

Geçit töreninde, Kırgız erkekler, milli baş giyimi olarak bilinen ve beyaz keçeden yapılan ak kalpağı tanıttı.

Kırgız kadınlar da başına sardığı pamuklu kumaştan yapılan eleçek isimli başörtülerini, geleneksel kıyafetlerini ve el hünerlerini sergiledi.

Geleneksel kıyafetlerin korunması ve yaşatılması için çalışan Kiyiz Duino Derneği de kalpak dikimi, eleçek sarma, iğ iplik yapma, nakış ve dokuma işçiliğini gösterdi.

Kültür, Enformasyon, Spor ve Gençlik Politikası Bakanı Azamat Camankulov, burada yaptığı konuşmada, "Ak Kalpak Günü hepimiz için kutlu olsun. Ak kalpak, soğuktan ve sıcaktan koruyan sıradan erkek baş giyimi değildir. Ak kalpak, Kırgız tarihi ile yakından bağlantılıdır. Ak kalpak, atalarımızın büyük mirasıdır. Gelecek nesillerimiz ak kalpağı korumaya ve yaşatmaya vazifelidir." dedi.

Cumhurbaşkanı Sadır Caparov da yayımladığı mesajında, "Erkeklerimiz hep milli başlık ak kalpak taksın. Geleneksel giysilerimizin, milletin büyüklüğünü yansıtmaya, tarihi ve kültürel değerlerimizin korunmasına, gelişmesine ve dünya çapında tanınmasına katkıda bulunmaya devam edeceğine inanıyorum." ifadesini kullandı.

Kırgız geleneğinin önemli sembollerinde olan ve beyaz keçeden yapılan Kırgız kalpağının, halkın hayatında önemli yeri bulunuyor.

Kutsal önem atfettikleri kalpaklarını doğum, düğün, cenaze gibi özel ve önemli anlarda ve günlük yaşamda sık sık takan Kırgızların yaşı ve sosyal statüsü, taktıkları ak kalpakların türünden anlaşılabiliyor.