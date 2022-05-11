Kırgızistan'da 5 yıl önce düşen Türk kargo uçağıyla ilgili araştırma komisyonu kuruldu - Son Dakika
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Kırgızistan'da 5 yıl önce düşen Türk kargo uçağıyla ilgili araştırma komisyonu kuruldu

11.05.2022 18:20
Kırgızistan'da 5 yıl önce düşen Türk kargo uçağıyla ilgili araştırma komisyonu kuruldu

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te 5 yıl önce düşen Türk kargo uçağıyla ilgili araştırma komisyonunun kurulduğu bildirildi.

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te 5 yıl önce düşen Türk kargo uçağıyla ilgili araştırma komisyonunun kurulduğu bildirildi.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un, Bişkek'te 16 Ocak 2017 tarihinde meydana gelen Boeing-747 tipi kargo uçak kazasının nedenlerini ve şartlarını araştırmak üzere sivil araştırma komisyonu kurduğu belirtildi.

Açıklamada, Devletlerarası Havacılık Komitesi'nin (IAC), kargo uçak kazasının pilotaj hatasından kaynaklandığını üç yıl aradan sonra Şubat 2020'de duyurduğu anımsatıldı.

Uçak kazasında gerçekten kimin suçlu olduğu, kargonun kime ait olduğu ve kazazede aileler için toplanan paranın nasıl dağıtıldığı konusunda toplumda hala soruların bulunduğuna işaret edildi.

Almambet Şıkmamatov'un başkanlığında kurulan 17 kişilik sivil araştırma komisyonun 1 Kasım 2022'ye kadar uçak kazasına ilişkin raporu kamuoyuna açıklaması gerektiği belirtildi.

Hong Kong-Bişkek- İstanbul seferini yapan ACT Airlines şirketine ait Boeing 747–412F TC-MCL kargo uçağı yakıt ikmali için inişe geçtiği sırada Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te Uluslararası Manas Havaalanı yakınlarındaki Daça-Su yerleşimindeki evlerin üzerine düşmüştü.

Uçak kazasında, 4'ü uçak mürettebatı ve 35 kişi yaşamını yitirmişti.

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Kırgızistan, Araştırma, Uçak, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırgızistan'da 5 yıl önce düşen Türk kargo uçağıyla ilgili araştırma komisyonu kuruldu - Son Dakika


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