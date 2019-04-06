Kırgızistan'da 7 Nisan Halk Devriminin 9. Yıl Dönümü

Kırgızistan Cumhurbaşkanı
Sooronbay Ceenbekov, 7 Nisan
kurbanlarının gelecek yıldan itibaren tüm yurtta resmi olarak anılmasına ilişkin kararnameyi imzaladı.
Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, 7 Nisan 2010'daki halk ayaklanmasında demokrasi uğruna hayatını feda eden kahramanların hatırlanması için 7 Nisan halk devriminin 10. yıl dönümünde ülke genelinde anılmasına ilişkin kararnameyi imzalayarak, oluşturduğu organizasyon komitesine de ülkenin yedi bölgesinin valisini dahil etti.
Ülkede 7 Nisan kurbanlarını anmak için sadece başkent Bişkek'te resmi tören düzenleniyordu. Bu kapsamda, yarın Cumhurbaşkanlığı Sarayı
yanında ve kurbanların mezarı başında iki ayrı resmi tören düzenlenecek.
7 Nisan halk devrimi
Kırgızistan'ın kuzeyindeki Talas
kentinde 6 Nisan 2010'da demokratikleşme ve çeşitli sosyal taleplerle başlayan yönetim karşıtı olayları kontrol edemeyen Kurmanbek Bakiyev
iktidarı, muhalefet liderlerini tutuklatmış, ertesi gün bu kişilerin bırakılması talebiyle yapılan gösterilere polis sert müdahale etmişti.
Göstericiler ise polislerin silahlarına el koyarak Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na yürümüştü.
Binlerce kişi, sarayın çatısındaki keskin nişancılarla çatışmış, çatışmada 100'e yakın kişi yaşamını yitirirken, bin 500 kişi yaralanmıştı.
Bakiyev ise Rusya
ve Kazakistan
'ın baskısı üzerine önce Kazakistan'ın Taraz kentine, daha sonra da Belarus
'a sığınmıştı.
İktidarın devrilmesiyle Roza Otunbayeva
başkanlığında geçici hükümet kurulmuş, parlamenter yönetim sistemine geçişi sağlayan anayasa referandumu yapılmıştı.
Otunbayeva, 1,5 yıllık geçiş döneminin sonunda iktidarı, cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan Almazbek Atambayev
'e 1 Aralık
2011'de devretmişti.
Anayasa ile görev süresi bir dönemle kısıtlı olan Atambayev de koltuğunu, 24 Kasım 2017'de seçimle gelen Sooronbay Ceenbekov'e bırakmıştı.