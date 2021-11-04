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Kırgızistan'da "Afganistan'daki yeni jeopolitik koşullarda Orta Asya ülkeleri" konferansı yapıldı - Son Dakika

Kırgızistan'da "Afganistan'daki yeni jeopolitik koşullarda Orta Asya ülkeleri" konferansı yapıldı

04.11.2021 13:42
Kırgızistan'da

Kırgızistan Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Taalatbek Masadıkov, Kırgızistan'ın gündeminde (Taliban'ı) tanıma gibi bir konunun olmadığını belirterek, "Kırgızistan, fiili Taliban hükümeti temsilcileriyle görüşme ve diyalogdan yanadır.

Kırgızistan Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Taalatbek Masadıkov, Kırgızistan'ın gündeminde (Taliban'ı) tanıma gibi bir konunun olmadığını belirterek, "Kırgızistan, fiili Taliban hükümeti temsilcileriyle görüşme ve diyalogdan yanadır." dedi.

Kırgızistan merkezli "Din, Hak ve Siyaset" adlı Bağımsız Analitik Araştırma Merkezi tarafından başkent Bişkek'te " Afganistan'daki yeni jeopolitik koşullarda Orta Asya ülkeleri" başlıklı uluslararası konferans düzenlendi.

Güvenlik bürokrasisi, diplomatlar ve eski bakanların yoğun ilgi gösterdiği konferansa başta Türkiye olmak üzere, Kazakistan, Özbekistan, Rusya, Almanya, Fransa, Afganistan ve Hindistan'dan uzmanlar sunumlarıyla katıldı.

Ülkenin Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Masadıkov, burada yaptığı konuşmada, "Kırgızistan'ın gündeminde (Taliban'ı) tanıma gibi bir konu yok. Ancak Kırgızistan, fiili Taliban hükümeti temsilcileriyle görüşme ve diyalogdan yanadır." ifadesini kullandı.

Afganistan'a yardımın devamı için bunun insani bir mesele olduğunu kaydeden Masadıkov, "Taliban hükümetini izolasyonda bırakmak doğru bir şey değildir." dedi.

Masadıkov, Afganistan'ı eylül ve ekimde iki kez ziyaret ettiğini, Taliban hükümeti ve güvenlik güçleri temsilcileriyle bir araya geldiğini belirterek, ülkedeki izlenimlerini paylaştı.

Dünya basınının yazdığı ile ülkedeki gerçek durum arasında çok büyük fark olduğunu savunan Masadıkov, "Afganistan'da 1973 yılından bu yana gerginlikler yaşanıyor. Orada yaşanılanlar sadece Afgan halkının acısı değil, tüm bölgenin acısıdır." diye konuştu.

Afganistan'da yaşanılanlardan artık bundan sonra sorumluların aranmaması gerektiğini belirten Masadıkov, şunları kaydetti:

"Bence bundan sonra Afganistan için herkes çıkış yolu aramalıdır. Geçmişte olanlar ile uzmanlar ve tarihçiler ilgileneceklerdir. Dünya kamuoyu ve Afganistan'ı çevreleyen altı komşu ülke bu konuya önem vermelidir. Orada olan biten bölgemizi etkileyecektir. Eğer çıkış yolu bulunursa bu herkes için çok iyi olacak. Göçün durdurulması için, mesela insani yardım verilmeli, diyaloğa geçilmeli."

Masadıkov, kimsenin tarafını tutma niyetinde olmadığını ancak Afganistan'ı ziyaret ettiğinde güvenlik durumunun geçmiş yıllara göre çok daha iyi olduğunu, çocukların okula gittiğini ve gümrüklerdeki gelirlerin arttığını öğrendiğini sözlerine ekledi.

Kırgızistan'da Afganistan'daki yeni jeopolitik koşullarda Orta Asya ülkeleri konferansı yapıldı
Kırgızistan'da Afganistan'daki yeni jeopolitik koşullarda Orta Asya ülkeleri konferansı yapıldı

Togo Cumhuriyeti, Kırgızistan, Afganistan, Taliban, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırgızistan'da 'Afganistan'daki yeni jeopolitik koşullarda Orta Asya ülkeleri' konferansı yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kırgızistan'da "Afganistan'daki yeni jeopolitik koşullarda Orta Asya ülkeleri" konferansı yapıldı - Son Dakika
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