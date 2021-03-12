Kırgızistan'da anayasa değişikliği referandumu 11 Nisan'da yapılacak - Son Dakika

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, "parlamenter" sistemden "cumhurbaşkanlığı" sistemine geçilmesine ilişkin anayasa değişikliği referandumunun 11 Nisan'da yapılmasını öngören kanunu onayladı.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Caparov'un onayıyla Kırgızistan halkı, 11 Nisan pazar günü sandık başına gidecek.

Seçmenler, hem yerel yöneticileri hem de ülkenin hükümet sistemini oylayacak.

Anayasa değişikliğinin kabul edilmesi durumunda ülke, "parlamenter" sistemden "cumhurbaşkanlığı" sistemine geçecek.

Yeni düzenlemeye göre parlamentodaki milletvekili sayısı 120'de 90'a indirilecek ve ülkede tavsiye kararı alabilecek Halk Kurultayı adlı yeni bir organ oluşturulacak.

Ülkede 59 siyasi partinin katılacağı yerel seçimler ise 26 şehirde, 420 ilçe ve köyde yapılacak.

1991-2010 yıllarında devlet başkanlığı sistemiyle yönetilen Kırgızistan, 2010'da anayasa referandumuyla parlamenter yönetim sistemine geçmişti.