Kırgızistan'da Ankara yöresine ait halk oyunları sergilendi - Son Dakika
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Kırgızistan'da Ankara yöresine ait halk oyunları sergilendi

03.07.2022 12:00

Ankara Kulübü Derneği üyeleri, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'teki Ulusal Tarih Müzesi'nde Ankara yöresine ait halk oyunlarını sergiledi.

Ankara Kulübü Derneği üyeleri, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'teki Ulusal Tarih Müzesi'nde Ankara yöresine ait halk oyunlarını sergiledi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansının (TİKA) Bişkek Program Koordinatörlüğünün destekleriyle Ankara Kulübü Derneği Genel Başkanı Metin Özaslan ve folklor grubu Kırgızistan'ı ziyaret etti.

Ankara kültürünün ve Seymen geleneğinin yaşatılmasına öncülük eden Ankara Kulübü Derneği üyeleri, ülkenin tatil merkezi Çolpon-Ata şehrinde düzenlenen Uluslararası Festival'de sahne aldı.

Folklor grubu, ziyaret kapsamında, Bişkek'teki Ulusal Tarih Müzesi'nde ziyaretçilere halk oyunlarını sergiledi.

"Kültürümüzü ve oyunlarımızı sergilemekten mutluluk duyuyoruz"

Özaslan, AA muhabirine, " Türkiye'nin güzide kuruluşu olan TİKA'nın desteği ile Kırgızistan'ın Ulusal Müzesi'nde kültürümüzü ve oyunlarımızı sergilemekten mutluluk duyuyoruz." dedi.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırgızistan'da Ankara yöresine ait halk oyunları sergilendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kırgızistan'da Ankara yöresine ait halk oyunları sergilendi - Son Dakika
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