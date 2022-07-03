Özaslan, AA muhabirine, " Türkiye 'nin güzide kuruluşu olan TİKA'nın desteği ile Kırgızistan'ın Ulusal Müzesi'nde kültürümüzü ve oyunlarımızı sergilemekten mutluluk duyuyoruz." dedi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansının (TİKA) Bişkek Program Koordinatörlüğünün destekleriyle Ankara Kulübü Derneği Genel Başkanı Metin Özaslan ve folklor grubu Kırgızistan'ı ziyaret etti.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kırgızistan'da Ankara yöresine ait halk oyunları sergilendi - Son Dakika

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