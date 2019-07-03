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Kırgızistan'da "Atambayev" mitingi

26 dakika önce

Kırgızistan Meclisince dokunulmazlığı kaldırılan eski Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev, Meclis'in feshini talep etti.

Kırgızistan'da
Kırgızistan Meclisince dokunulmazlığı kaldırılan eski Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev, Meclis'in feshini talep etti.
Atambayev, kurucusu olduğu Sosyal Demokrat Partisinin (SDP) Genel Merkezi önünde düzenlenen mitingde konuştu.
Dokunulmazlığını kaldırılmasını eleştiren Atambayev, erken seçime gidilmesini ve hükümetin sivil iktidara devredilmesi gerektiğini söyledi.
Mitingin sonunda okunan 7 maddelik bildiride, taleplerin 2 ayda yerine getirilmemesi halinde ülke genelinde gösteriler düzenleneceği duyuruldu.
Milletvekilleri Mecliste araştırma komisyonu kurmuştu
Kırgızistan Meclisinin görev süresi bir yıl sonra sona eriyor.
Atambayev, 8 Haziran'da düzenlenen mitingdeki konuşmasında, iktidarın yolsuzlukla mücadele politikasını eleştirerek, yaşananlara göz yummakla suçladığı milletvekilleri için "sümüklüler" ifadesini kullanmıştı.
Milletvekilleri, Atambayev'in hakaret içerikli konuşmasına tepki göstermiş, dokunulmazlığının kaldırılması amacıyla Mecliste bir araştırma komisyonu kurmuştu.
Başsavcılık dokunulmazlığın kaldırılması için başvurmuştu
Meclis Araştırma Komisyonu, Atambayev hakkında Merkezi Isıtma Kurumunun modernizasyonu, kömür alım ihalesi, Tarih Müzesi binasının modernizasyonu, suç örgütü lideri Aziz Batukayev'in serbest bırakılması, arazi satın alımı ve tarım arazisinin yapılaşmaya açılması konularında suçlamalar yöneltmiş, Başsavcılık'tan iddiaların incelenmesini talep etmişti.
Başsavcılık da "yolsuzluk" iddiasıyla soruşturma başlatabilmek için Atambayev'in dokunulmazlığının kaldırılması için Meclise başvurmuştu.
Taraftarlarından oluşan bir grup, dokunulmazlığı kaldırılan Atambayev'in olası gözaltısını engellemek için evinin önünde nöbet tutuyor.
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 06:49 Kaynak: AA
Almazbek Atambayev, Cumhurbaşkanı, Kırgızistan, Güncel
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