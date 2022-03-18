Kırgızistan'da atık malzemelerden yapılan kıyafetler defileyle tanıtıldı - Son Dakika
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Kırgızistan'da atık malzemelerden yapılan kıyafetler defileyle tanıtıldı

18.03.2022 22:39
Kırgızistan'da atık malzemelerden yapılan kıyafetler defileyle tanıtıldı

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te 5. Burana Uluslararası Moda Haftası etkinliği yapıldı.

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te 5. Burana Uluslararası Moda Haftası etkinliği yapıldı.

Burana Uluslararası Moda Haftası Organizatörü Nazira Begim'in organizasyonundaki etkinlikte, milli motif ve renklerin işlendiği yeni kreasyonlar defilelerle tanıtıldı.

Kırgız Akademik Opera ve Bale Tiyatrosu'nun Malakit Salonu'nda gerçekleşen defilelere bir orkestra eşlik etti.

Geleneksel kreasyonların arasında atık malzemelerden yapılan kıyafetler dikkati çekti.

Genç tasarımcı Meerim Turgunbayeva, AA muhabirine yaptığı açıklamada, atık malzemelerden yapılan kıyafetlerin kreasyonuna "Zehirlenmiş nesil" adını verdiklerini belirtti.

Turgunbayeva, çöpe atılan naylon poşetleri boyayarak hazırladıkları kıyafetleri ile dünyada hava kirliliğine dikkati çekmek istediklerini ifade etti.

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Kırgızistan, Opera, Milli, Moda, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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