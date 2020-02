Kırgızistan'da, Avrasya Ekonomik Birliği'ne ihracat yapan şirket sayısı arttı

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, Kırgızistan'da Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) üyesi ülkelere ihracat yapan şirket sayısının 114'e çıktığını bildirdi.

Ceenbekov, Meclis Genel Kurulu'na hitap etti.

İktidara geldiği 2 yıldan bu yana AEB üyesi ülkelere ihracat yapan şirket sayısının 67'den 114'e çıktığını aktaran Ceenbekov, ülkedeki yerli ürünlerin ihracatı için gerekli koşulları oluşturmak amacıyla 19 veteriner ve 4 bitki sağlığı laboratuvarının devreye alındığını söyledi.

Rusya'ya 2007 yılından bu yana et ihracatının yasak olduğunu hatırlatan Ceenbekov, "Rusya'ya et ihracatı yasağı kaldırıldı. Artık üreticilerimiz, et ürünlerini Rusya ve AEB üyesi ülkelere serbestçe ihraç edebiliyorlar." dedi.

Ceenbekov, AEB üyesi ülkelerden akaryakıt ürünlerinin kaçak ithalinin derhal önüne geçilmesi gerektiğini kaydetti.

Kırgızistan, üyesi olduğu AEB'ye 551 milyon dolarlık ihracat yapıyor.