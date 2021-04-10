Kırgızistan'da Ayzada Kanatbekova cinayetine ilişkin soruşturmada Bişkek Emniyet Müdürü görevden alındı - Son Dakika

Kırgızistan'da Ayzada Kanatbekova cinayetine ilişkin soruşturmada Bişkek Emniyet Müdürü görevden alındı

10.04.2021 15:57
Kırgızistan'da Ayzada Kanatbekova cinayetine ilişkin soruşturmada Bişkek Emniyet Müdürü görevden alındı, System.String[]

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te kaçırıldığı iddia edilen 27 yaşındaki Ayzada Kanatbekova'nın iki gün sonra cansız bedeninin bulunmasının ardından yapılan iç soruşturmada ihmali olduğu anlaşılan, aralarında Bişkek Emniyet Müdürü Bakıt Matmusayev'in de bulunduğu 11 emniyet mensubu görevden alındı.

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te kaçırıldığı iddia edilen 27 yaşındaki Ayzada Kanatbekova'nın iki gün sonra cansız bedeninin bulunmasının ardından yapılan iç soruşturmada ihmali olduğu anlaşılan, aralarında Bişkek Emniyet Müdürü Bakıt Matmusayev'in de bulunduğu 11 emniyet mensubu görevden alındı.

Kırgızistan İçişleri Bakanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre; İç Soruşturma Servisi, Bişkek'te söz konusu cinayete ilişkin kapsamlı ve objektif soruşturma yaptı.

Soruşturmada, polis memurlarının görevlerini uygun şekilde yerine getirmediği ve ihmallerinin olduğu anlaşıldı. Bu kapsamda İçişleri Bakanlığının emirleri, polis tüzüğü, ilgili kanunları ile talimatların da büyük ölçüde ihlal edildiği tespit edildi.

Bakanlığının emriyle Bişkek Emniyet Müdürü Matmusayev, Yardımcısı, Soruşturma Daire Başkanı, Bişkek Pervomay İlçe Emniyet Müdürü ve 2 yardımcısı, 2 müfettiş, 1 Soruşturma Dairesi Başkanı, Çuy Bölge Emniyet Müdürlüğünden 2 polis görevden alınırken, 33 polis memuruna ise "uyarı" cezası verildi.

Bu arada, geçici Bişkek Emniyet Müdürlüğü görevine Azamat Nogoybayev getirildi.

Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi (KTMÜ) Rektörlüğü, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunun 2020 yılı mezunu Kanatbekova'nın ölümü nedeniyle taziye mesajı yayımladı.

Olay

Bişkek'te 5 Nisan'da kaçırılan Kanatbekova, 7 Nisan'da şehir dışındaki boş bir arazide otomobilin içinde ölü bulunmuştu.

Polis, ilk belirlemelere göre kadının boğularak öldürüldüğünü, aynı arabanın arka koltuğunda kadını kaçıran erkeğin de bıçakla boğazını keserek intihar ettiğini tespit etmişti.

İçişleri Bakanlığı İç Soruşturma yanı sıra Bişkek Savcılığınca, kaçırılma ve ölümle ilgili "ihmal" suçundan açılan davanın soruşturulması için Milli Güvenlik Devlet Komitesi Bişkek Başkanlığına yetki verilmişti.

Kanatbekova'nın kendisine sürekli tacizde bulunan kişiden kaçmak için uçak bileti aldığı ve yurt dışına çıkma hazırlığında olduğu belirtilmişti.

Cinayetin ardından İçişleri Bakanlığı ve Başbakanlık binası önünde eylem yapılmış, sorumlularının ağır şekilde cezalandırılması talebinde bulunulmuştu.

Cinayete yardım ve yataklık ettiği tespit edilen 3 kişi tutuklanmıştı.

İçişleri Bakanlığı, Kırgızistan, Hisarcık, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırgızistan'da Ayzada Kanatbekova cinayetine ilişkin soruşturmada Bişkek Emniyet Müdürü görevden alındı - Son Dakika


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