Kırgızistan'da, Azerbaycan'daki "Kanlı Ocak" katliamının kurbanları anıldı - Son Dakika
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Kırgızistan'da, Azerbaycan'daki "Kanlı Ocak" katliamının kurbanları anıldı

6 saat önce

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te, Sovyet ordusunun 20 Ocak 1990'da Bakü'de katlettiği ve tarihe "Kanlı Ocak" olarak geçen 20 Ocak kurbanları için anma töreni düzenlendi.

Kırgızistan'da, Azerbaycan'daki

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te, Sovyet ordusunun 20 Ocak 1990'da Bakü'de katlettiği ve tarihe "Kanlı Ocak" olarak geçen 20 Ocak kurbanları için anma töreni düzenlendi.

Azerbaycan'ın Bişkek Büyükelçiliğince büyükelçilik konutunda düzenlenen törende, 20 Ocak katliamında hayatını kaybedenler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu, olaylarla ilgili belgesel gösterildi.

Azerbaycan'ın Bişkek Büyükelçisi Hidayet Orucov, yaptığı konuşmada, Azerbaycan'da ve Bakü sokaklarında 30 yıl önce yaşananları unutmadıklarını belirterek, "Bu tür faciaların dünyada bir kez daha yaşanmaması için tepkimizi dile getirmek üzere bir araya geliyoruz." ifadesini kullandı.

Orucev, kendisinin de 30 yıl önce sokaklara dökülen halkın arasında bulunduğunu anımsatarak, "Azerbaycan'da toprak işgallerine son verilmesi talebiyle sokaklara dökülen Azerbaycan halkı, Mihail Gorbaçov'un başında olduğu iktidarına tepkilerini dile getirmek ve Sovyetler Birliği'nin Azerbaycan'daki yönetiminin görevine son verilmesini istemişti. Halkın sadece bu talepleri giderilmeliydi. Maalesef, olanlar oldu. 20 Ocak'taki kara leke daima Sovyetler Birliği'nin tarihinde ve Gorbaçov'un özgeçmişinde kalacaktır." diye konuştu.

Ermenilerin 1990 yılının başlarında artan toprak taleplerine ve Sovyet yönetimine tepkilerini göstermek için Bakü'nün Azadlık Meydanı'nda toplanan Azerbaycanlıların ayaklanması, Sovyet ordusu tarafından kanlı bir şekilde bastırılmıştı.

Kırgızistan, Azerbaycan, Bakü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 01:50 Kaynak: AA
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