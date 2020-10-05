Kırgızistan'da barajı geçemeyen partilerin seçim sonucu protestosu devam ediyor - Son Dakika

Kırgızistan'da barajı geçemeyen partilerin seçim sonucu protestosu devam ediyor

Kırgızistan'da dün yapılan milletvekili genel seçimlerinde barajı geçemediği bildirilen partilerin üye, lider ve seçmenlerinin seçim sonuçlarını protesto etmek için toplandıkları başkent Bişkek'teki gösterisi devam ediyor.

Kırgızistan'da dün yapılan milletvekili genel seçimlerinde barajı geçemediği bildirilen partilerin üye, lider ve seçmenlerinin seçim sonuçlarını protesto etmek için toplandıkları başkent Bişkek'teki gösterisi devam ediyor.

Bişkek'teki Ala-Too Meydanı'nda buluşan parti liderleri ve temsilcileri, protestoya katılanları sıklıkla milli marşı okuyarak ve konuşmaya yaparak bir arada tutmaya çalışırken, parti bayrakları kaldırıldı ve ülke bayrakları açıldı.

Kolluk kuvvetlerini kendi taraflarına geçmeye çağıran parti aktivistleri de katılımcılardan dağılmamalarını isteyerek aksi takdirde önce parti liderleri ve kendilerinin gözaltına alınabileceğini dile getirdi.

Meydanın arkasındaki başbakanlık binası önünde yüzlerce çevik kuvvet mensubu hazır bekletilirken, gösteriye 3 binden fazla kişinin katıldığı ve katılımın giderek arttığı gözlemlendi.

İktidar karşıtı slogan atan katılımcılara yoldan geçen araçların sahipleri de korna çalarak destek oldu.

Milletvekili seçimlerin adaletli geçmediğini ve oyların satın alındığını iddia eden parti liderleri, seçim sonuçlarının iptal edilmesi talebinde bulundu.

"Ata Meken", "Zamandaş", "Respublika" ve "Bir Bol" "Reforma, "Meken Intımağı" ve "Çon Kazat" partilerinin üyelerinin katıldığı gösteride alana Afganistan Savaş Gazileri Partisi tarafından getirilen otobüs daha sonra götürüldü.

Dünkü seçim sonuçlara göre, seçim yarışına giren 16 siyasi partiden 4'ü yüzde 7'lik barajı aşarak 120 sandalyeli meclise girmeye hak kazanmıştı.

Bu arada, Merkez Seçim Komisyonu tarafından oy sayım işlemi devam ederken meclise giren partilerde değişiklik olabileceği düşünülüyor.

Seçim yarışına girmek için her bir parti Merkez Seçim Komisyonu'na 5 milyon som (63 bin dolar) kapora yatırmıştı.

Kırgızistan'da barajı geçemeyen partilerin seçim sonucu protestosu devam ediyor
Kırgızistan'da barajı geçemeyen partilerin seçim sonucu protestosu devam ediyor
Kırgızistan'da barajı geçemeyen partilerin seçim sonucu protestosu devam ediyor
Kırgızistan'da barajı geçemeyen partilerin seçim sonucu protestosu devam ediyor

Milletvekili, Kırgızistan, Protesto, Bişkek, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2020 16:19 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırgızistan'da barajı geçemeyen partilerin seçim sonucu protestosu devam ediyor - Son Dakika

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