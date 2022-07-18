Kırgızistan'da bazı üniversitelere özerlik statüsü verildi - Son Dakika
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Kırgızistan'da bazı üniversitelere özerlik statüsü verildi

18.07.2022 17:47
Kırgızistan'da bazı üniversitelere özerlik statüsü verildi

Kırgızistan'da bazı üniversitelere geniş kurumsal, mali ve akademik özerklik verilmesini sağlayan kararname onaylandı.

Kırgızistan'da bazı üniversitelere geniş kurumsal, mali ve akademik özerklik verilmesini sağlayan kararname onaylandı.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un, ülkedeki bazı yüksek mesleki eğitim kurumlarının potansiyelini ve rekabet gücünü artırmaya yönelik tedbirleri öngören kararnameyi imzaladığı belirtildi.

Kararname ile Yusuf Balasagın Kırgızistan Milli Üniversitesi, İshak Razzakov Kırgızistan Devlet Teknik Üniversitesi, Konstantin Skryabin Kırgızistan Ulusal Tarım Üniversitesi, İsa Ahunbayev Kırgızistan Devlet Tıp Akademisi ve Devlet Üniversitesine özel statü kazandırıldı.

Söz konusu yüksek öğretim kurumu, rektör yardımcılarını atama ve görevden alma yetkisine sahip olacak, devlet payı olan ticari bankalarda hesap açabilecek, ücretli eğitim hizmetleri için tarifeleri oluşturabilecek.

Ayrıca, eğitim, danışmanlık, araştırma, yayın, üretim, ticari ve diğer faaliyetlerden gelir elde edebilecek ve bu sermayeyi üniversitenin alt yapısını geliştirmeye yönlendirebilecek.

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Kaynak: AA

Kırgızistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırgızistan'da bazı üniversitelere özerlik statüsü verildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kırgızistan'da bazı üniversitelere özerlik statüsü verildi - Son Dakika
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