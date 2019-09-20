Son Dakika Haberleri: Kırgızistan'da binlerce kişi 'Dünya Göçebe Oyunları'nı izledi
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Kırgızistan'da binlerce kişi 'Dünya Göçebe Oyunları'nı izledi

34 dakika önce

Kırgızistan'ın geleneksel göçebe yaşantısını dünyaya tanıtmak amacıyla düzenlenen 'Dünya Göçebe Oyunları' birçok ülkeden gelen binlerce kişi tarafından izlenerek büyük beğeni topladı.

Kırgızistan'ın geleneksel göçebe yaşantısını dünyaya tanıtmak amacıyla düzenlenen 'Dünya Göçebe Oyunları' birçok ülkeden gelen binlerce kişi tarafından izlenerek büyük beğeni topladı.

Kırgızistan'da binlerce kişi 'Dünya Göçebe Oyunları'nı izledi

Kırgızistan, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 07:06 
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