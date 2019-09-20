Kırgızistan'da binlerce kişi 'Dünya Göçebe Oyunları'nı izledi
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Kırgızistan'ın geleneksel göçebe yaşantısını dünyaya tanıtmak amacıyla düzenlenen 'Dünya Göçebe Oyunları' birçok ülkeden gelen binlerce kişi tarafından izlenerek büyük beğeni topladı.
Kırgızistan'ın geleneksel göçebe yaşantısını dünyaya tanıtmak amacıyla düzenlenen 'Dünya Göçebe Oyunları' birçok ülkeden gelen binlerce kişi tarafından izlenerek büyük beğeni topladı.
Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 07:06
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