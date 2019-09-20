Kırgızistan'da binlerce kişi 'Dünya Göçebe Oyunları'nı izledi

Kırgızistan 'ın geleneksel göçebe yaşantısını dünyaya tanıtmak amacıyla düzenlenen 'Dünya Göçebe Oyunları' birçok ülkeden gelen binlerce kişi tarafından izlenerek büyük beğeni topladı.

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