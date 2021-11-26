Kırgızistan'da bir grubun 26 Kasım'daki seçimlerin ardından iktidarı ele geçirme planı önlendi - Son Dakika

Kırgızistan Milli Güvenlik Devlet Komitesi, bir grubun, 28 Kasım'da yapılacak milletvekili seçimlerinin ardından iktidarı ele geçirme planının önlendiğini duyurdu.

Milli Güvenlik Devlet Komitesi Basın Servisi'nden yapılan açıklamada, Komite ve İçişleri Bakanlığının, bir grubun ülkedeki istikrarı bozmak için provokasyon düzenlemeyi planladığına ve seçimlerin hemen ardından iktidarı ele geçirme teşebbüsünde bulunacağına dair veriler ve kanıtlar elde ettiği belirtildi.

Seçimlerin ardından gösteriler düzenlenmesini amaçlayan grubun, agresif kişilikteki gençlerle, iktidarı ele geçirmeye yönlendirme amacıyla sistematik görüşmeler yaptığı tespit edilen açıklamada, soruşturma sonucunda aralarında eski milletvekilleri ve memurların da bulunduğu grubun 15'ten fazla aktif üyesinin tutuklanmasına ve kovuşturulmasına karar verildiği bildirildi.

Açıklamada, söz konusu grup üyelerinin ev ve kiraladıkları ofislerde yapılan aramalarda, silah, mühimmat ve uyuşturucu maddelerin de ele geçirildiği kaydedildi.