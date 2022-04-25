Kırgızistan'da bir kadın hac için biriktirdiği parayla köyüne köprü yaptırdı - Son Dakika
Üye Girişi

Kırgızistan'da bir kadın hac için biriktirdiği parayla köyüne köprü yaptırdı

25.04.2022 13:37
Kırgızistan'da bir kadın hac için biriktirdiği parayla köyüne köprü yaptırdı

Kırgızistan'da 75 yaşındaki Nurjan Koçkorova, hac ibadetini yerine getirmek için biriktirdiği parayla köyüne köprü inşa ettirdi.

Kırgızistan'da 75 yaşındaki Nurjan Koçkorova, hac ibadetini yerine getirmek için biriktirdiği parayla köyüne köprü inşa ettirdi.

Yerel basındaki habere göre, Kırgızistan'ın Batken Bölgesi'nde yer alan Kadamjay ilçesine bağlı Kızıl Bulak köyü sakini Koçkorova'nın yaptırdığı demir köprü açıldı.

Hac ibadetini yerine getirmek için biriktirdiği para ile yaptırılan köprüye Koçkorova'nın 43 yaşında yaşamını yitiren kocası "Adem Ata"nın adı verildi.

Sadece yayaların kullanabileceği köprü, iki köyün bağlantısını ve köylülerin ana yola çıkmasını sağlayacak.

"Kocam sonsuza kadar mükafatını alsın diye köprü inşa ettirmek istedim"

Koçkorova, yaptığı açıklamada, birçok insan için faydalı ve sevindirici olacak bir şeyler yapmak istediğini söyleyerek "Kocam sonsuza kadar mükafatını alsın diye bir köprü inşa ettirmek istedim. Hacca gittiğimde sadece kendim için giderim. Birçok insan için faydalı olacak bir şeyler yapmak istedim." ifadesini kullandı.

Kırgızistan'da bir kadın hac için biriktirdiği parayla köyüne köprü yaptırdı
Kırgızistan'da bir kadın hac için biriktirdiği parayla köyüne köprü yaptırdı
Kırgızistan'da bir kadın hac için biriktirdiği parayla köyüne köprü yaptırdı
Kırgızistan'da bir kadın hac için biriktirdiği parayla köyüne köprü yaptırdı

YORUMLAR
500
ÖĞRENCİLER, BİRİKTİRDİĞİ PARAYLA BİR AİLENİN BAKKALA OLAN BORCUNU ÖDEDİ ÖĞRENCİLER, BİRİKTİRDİĞİ PARAYLA BİR AİLENİN BAKKALA OLAN BORCUNU ÖDEDİ 'Zimem Defteri' geleneğini öğrenciler sürdürüyor: Öğrenciler biriktirdikleri parayla ihtiyaç sahibi ailenin bakkal borcunu ödedi 'Zimem Defteri' geleneğini öğrenciler sürdürüyor: Öğrenciler biriktirdikleri parayla ihtiyaç sahibi ailenin bakkal borcunu ödedi

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırgızistan'da bir kadın hac için biriktirdiği parayla köyüne köprü yaptırdı - Son Dakika


Son Dakika
14:54 Babacan'ın 24 Nisan paylaşımı 6'lı masada gerilime mi neden oldu?
14:42 Oyun bir anda felakete dönüştü! 14 yaşındaki çocuk başından vurularak hayatını kaybetti
14:36 "Şenyaşar ailesiyle ilgili kendimi affedemiyorum" diyen eski AK Partili bakan Fakıbaba: HDP'ye oy vermek ayıp değildir
14:13 "Gölümüz kurtulsun" çağrıları yapan muhtarın, 15 dönümlük göl alanını tarım amaçlı kullandığı ortaya çıktı
14:10 Emekli bayram ikramiyeleri 27 Nisan'da yatmaya başlıyor: Kim, hangi sırayla alacak? İşte detaylar
14:10 Ece Erken'den şaşırtan miras kararı! Sosyal medya hesabından duyurdu
14:01 Merkez Bankası'nın hamlesi ticari kredilerde faizi yükseltti!
13:50 "Beta" lakaplı ünlü rapçi Berk Bayındır hayatını kaybetti
13:47 Türk Silahlı Kuvvetleri Zap Vadisi'nde sıkıştırdığı teröristleri böyle yakaladı
13:39 AK Partili Hamza Dağ'dan "Erdoğan'ın oyları" iddiası: Oy oranı 52.6'nin üstünde, yeniden seçilecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.04.2022 15:00:51. #1.13#
SON DAKİKA: Kırgızistan'da bir kadın hac için biriktirdiği parayla köyüne köprü yaptırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement