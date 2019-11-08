Son Dakika Haberleri: Kırgızistan'da bir kafede patlama: 15 yaralı
Son Dakika Güncel Kırgızistan'da bir kafede patlama: 15 yaralı

Kırgızistan'da bir kafede patlama: 15 yaralı

7 saat önce

Kırgızistan'da bir kafede patlama meydana geldi.

Kırgızistan'da bir kafede patlama: 15 yaralı, System.String[]

Kırgızistan'da bir kafede patlama meydana geldi. 15 kişinin yaralandığı patlamanın ardından kafede yangın çıktı.

Kırgızistan haber ajansı AKIpress'in haberine göre, başkent Bişkek'te bir kafede patlama meydana geldi. Patlama sonrası yangının çıktığı olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Patlama anında kafede çalışanların ve müşterilerin olduğu belirtildi.  Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken, yetkililerin patlamanın nedenini araştırdığı belirtildi.

Görüntü Dökümü

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-Patlamanın yaşandığı kafenin görüntüsü

-Kafenin alevler içindeki görüntüsü

-Olay yerine gelen itfaiye ekibi ve o sırada yaşanan patlama

-Yangını izleyen çevredekilerin görüntüsü

-Kafenin farklı açıdan görüntüsü


Kırgızistan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 12:36 Kaynak: DHA
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