Son Dakika Haberleri: Kırgızistan'da bir kafede patlama 15 yaralı
Son Dakika Güncel Kırgızistan'da bir kafede patlama 15 yaralı

Kırgızistan'da bir kafede patlama 15 yaralı

6 saat önce

Kırgızistan'da bir kafede patlama 15 yaralıKırgızistan, (DHA)- Kırgızistan'da bir kafede patlama meydana geldi.

Kırgızistan'da bir kafede patlama 15 yaralı

Kırgızistan, (DHA)- Kırgızistan'da bir kafede patlama meydana geldi. 15 kişinin yaralandığı patlamanın ardından kafede yangın çıktı.

Kırgızistan haber ajansı AKIpress'in haberine göre, başkent Bişkek'te bir kafede patlama meydana geldi. Patlama sonrası yangının çıktığı olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Patlama anında kafede çalışanların ve müşterilerin olduğu belirtildi. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken, yetkililerin patlamanın nedenini araştırdığı belirtildi.

Kırgızistan'da bir kafede patlama 15 yaralı

Kırgızistan, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 02:40 Kaynak: DHA
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