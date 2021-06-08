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Kırgızistan'da bir süredir haber alınamayan Orhan İnandı için gösteri - Son Dakika
BBC

Kırgızistan'da bir süredir haber alınamayan Orhan İnandı için gösteri

08.06.2021 18:13
Kırgızistan'da bir süredir haber alınamayan Orhan İnandı için gösteri, System.String[]

Kırgızistan'da kaybolan ve bir haftadan uzun süredir haber alınmayan, Gülen yapılanmasıyla ilişkili Sapat okullarının kurucusu Orhan İnandı için bugün yüzlerce kişi başkent Bişkek'te gösteri düzenledi.

Kırgızistan'da kaybolan ve bir haftadan uzun süredir haber alınmayan, Gülen yapılanmasıyla ilişkili Sapat okullarının kurucusu Orhan İnandı için bugün yüzlerce kişi başkent Bişkek'te gösteri düzenledi.

Fransız haber ajansı AFP, Bişkek'te eski adıyla Sebat, yeni adıyla Sapat olan okulun önünde bir haftadır 300 kişinin oturma eylemi yaptığını bildirdi.

Son günlerde Bişkek'te Türkiye Büyükelçiliği önünde, Kırgızistan'ın en büyük ikinci kenti 'ta ve ülkenin kuzeyindeki Karakol kentinde de protesto gösterileri düzenlenmişti.

İnandı'nın 2019 yılında Kırgız Müslümanlar Kurulu'nun düzenlediği bir iftara Türkiye Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat ile birlikte çağırılması bir diplomatik krize yol açmış, Büyükelçi Fırat bu durumu fark edince "Buraya FETÖ'nün başını nasıl çağırıyorsunuz? Biz burada 35 milyon dolara cami yaptıralım, siz bizi teröristlerle aynı masaya oturtacaksınız. Ramazan bu, Ramazan'da bu yapılır mı? Ya Türkiye'yi ya da terör örgütünü seçersiniz. Benim için müftülük bitmiştir. Türkiye Cumhuriyeti ile teröristi aynı yere koyuyorsunuz. Bu insan Müslüman değil. Ben şimdi Cumhurbaşkanı'na söyleyeceğim" diyerek mekanı terk etmişti.

'Fidye için kaçırılabilir' uyarısı

Eşi Reyhan İnandı, Orhan İnandı'nın başkent Bişkek'teki Türkiye Büyükelçiliğinde olduğunu öne sürdü.

Kırgız haber ajansı 24.kg'nin aktardığı habere göre Reyhan İnandı, eşinin kaçırılacağına dair bir uyarı aldığını söyledi:

"Bize koruma teklif ettiler fakat Orhan istemedi. Korumalığını da yapan bir yardımcısı vardı fakat o sadece gündüzleri yanında oluyordu. Daha önce güvenliğimizden endişe etmemizi gerektirecek bir şey olmamıştı."

Bu konu hakkında bir açıklama yapan Kırgız Devlet Ulusal Güvenlik Komitesi ise 2019 yılında bir suç örgütünün kendisini kaçırarak fidye isteyebileceği konusunda uyardıklarını duyurdu.

AFP'ye konuşan İnandı'nın avukatı Talaygül Toktakunova, müvekkilinin Kırgızistan'a 1990'larda taşındıktan sonra 2012'de Kırgız vatandaşlığı aldığını söyledi.

24.kg'ye bilgi veren bir Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliği'nden bir yetkili ise İnandı'nın Kırgız vatandaşlığı alıktan sonra Türk vatandaşlığından çıktığını belirtti.

Türkiye'nin iade talebi reddedilmişti

Kırgız haber ajansı Akipress'in haberine göre Dışişleri Bakan Yardımcısı Aybek Artıkbayev dün Kırgızistan Meclisi'nde yaptığı bir konuşmada Türkiye'nin, 2019'da İnandı'nın Gülen Yapılanması'yla bağları nedeniyle iadesini talep ettiğini fakat İnandı'nın Kırgız vatandaşı olması gerekçesiyle bu talebin reddedildiğini açıkladı.

Kırgızistan İçişleri Bakanlığı, İnandı'nın bulunması için binden fazla polisin çalıştığını duyurdu.

İnandı'nın aracı 1 Haziran'da evine yakın bir noktada kapıları açık bir halde bulunmuştu.

Türkiye 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminden bu yana Gülen Yapılanması'yla ilişkili olmakla suçladığı çok sayıda kişiyi yurt dışı operasyonlarıyla ülkelerine götürdü.

Bunun son örneği, geçen ay Kenya'dan Türkiye'ye götürülen Fethullah Gülen'in yeğeni Selahaddin Gülen'di.

Ülkenin en prestijli okullarından

AFP, Kırgızistan'da bir yandan bu okulun kamusal eğitime göre daha iyi bir eğitim verdiği için önemli bir kurum olarak görüldüğünü, öte yandan Sovyetler Birliği yıkıldığından beri Türkiye'nin önemli bir ticaret partneri olduğunu ve bu yüzden ülkenin bir ikilemle karşı karşıya kaldığını bildirdi.

Ülkenin prestijli okullarından olması ve çok sayıda bürokrat yetiştirmesi İnandı'ya da ülke içinde bir prestij sağlıyordu. BBC İzleme Servisi'nin aktardığına göre İnandı, eski Cumhurbaşkanı Askar Akayev tarafından Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda ağırlanan heyette yer almıştı.

Mezunlar: Bilgi verene 1 milyon dolar

Kırgız haber ajansı 24.kg'nin aktardığına göre eylemlere katılan Sapat mezunları, İnandı'nın nerede olduğu konusunda bilgi verenlere 1 milyon dolar vereceklerini duyurdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2018'de Kırgızistan'a yaptığı ziyaret sırasında ülkenin "FETÖ'nün gölgesinden kurtulması gerektiğini" söylemişti.

Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı'ndan dün yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Sadır Caparov yarın Türkiye'ye gidecek.

Türkiye'de bu olay hakkında yazılanlar da Kırgızistan'da gündemde.

Son olarak Pazar günü Sabah gazetesi yazarı Ferhat Ünlü, operasyonun Kırgız Gizli Servisi GKNB tarafından yürütüldüğünü iddia etmişti.

Bu konuyu dün Meclis İçişleri, Savunma ve Güvenlik Komitesi oturumunda gündeme getiren Milletvekili Abdivahap Nurbayev yetkililerin bu konuda neden bir açıklama yapmadığını ve bu iddiayı reddetmediğini sordu.

BBC İzleme Servisi'nin Kırgız haber ajansı Akipress'ten aktardığı habere göre Dışişleri Bakan Yardımcısı Aybek Artıkbayev ise ellerine geçen bir bilgi olduğunda bunu paylaşacaklarını söyleyerek yanıt verdi.

Gürcistan'daki Gülen Yapılanması üyeleri 'endişeli'

Öte yandan Gürcistan basınında yer alan bir habere göre İnandı'nın kaybolması, Gürcistan'daki Gülen Yapılanması mensuplarını da endişelendirdi.

İnternet haber sitesi Netgazeti'ye konuşan üç kişi, Başbakan Irakli Garibaşvili'nin Türkiye ziyaretinin ardından iadelerinin pazarlık konusu yapılmasından korktuklarını söyledi.

Görüşmenin ardından yapılan basın toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan, "FETÖ başta olmak üzere terör konusundaki mutabakatları ele aldık" demişti.

Adını vermeden konuşanlarından biri "Her an başımıza her şey gelebilir" derken diğeri de şu ifadeleri kullandı:

"Gürcü yetkililerin ellerinden geleni yaptığına ve böyle bir şeye izin vermeyeceğine inancım tam. Fakat olanları görünce hedef alınmaktan endişe ediyoruz."

Gülen Yapılanması'nın Gürcistan'da da Çağlar okulları ve Uluslararası Karadeniz Üniversitesi adlı bir üniversitesi bulunuyordu.

Türkiye 2017'de Gürcistan'da Gülen Yapılanması'yla ilişkili bir kişiyi yakalayarak Türkiye'ye götürmüştü.

Kırgızistan'da bir süredir haber alınamayan Orhan İnandı için gösteri
Kırgızistan'da bir süredir haber alınamayan Orhan İnandı için gösteri

cumhurbaşkanı, Kırgızistan, Gürcistan, Türkiye, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kırgızistan'da bir süredir haber alınamayan Orhan İnandı için gösteri - Son Dakika Dünya

BBC

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