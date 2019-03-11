Son Dakika Haberleri: Kırgızistan'da "Çağın Kişileri" Resim Sergisi

Kırgızistan'da "Çağın Kişileri" Resim Sergisi

1 saat önce

Kırgızistan'a son yüzyıla damga vurmuş kişilerin portrelerinin yer aldığı "Çağın Kişileri" adlı resim sergisi törenle açıldı.

Kırgızistan'da
Kırgızistan'a son yüzyıla damga vurmuş kişilerin portrelerinin yer aldığı "Çağın Kişileri" adlı resim sergisi törenle açıldı.

Kırgızistan Ressamlar Birliği Başkanı ve halk sanatçısı Taalaybek Usubaliyev'in, 55 karakalem resmi, doğum gününde Bişkek Asambai Kültür Merkezi'nde sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Televizyon sunucusu Assol Moldokmatova'nın direktörlüğünü üstlendiği sergide, siyasetten sağlığa, sanattan kültüre, müzikten havacılık sektörüne kadar çeşitli alanlara damga vurmuş hayatta olan ve olmayan kişilerin portreleri yer alıyor.

Sergide portrelerin yanı sıra Sovyet döneminde kullanılan farklı model çanta türleri, çeşitli çalgı aletleri, kitaplar, ütü, radyo, daktilo ve ressamların kullandıkları malzemeler de yer aldı.

Moldokmatova, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sergideki portrelerin aynı zamanda Türk dünyasına ait şahsiyetler olduğunun altını çizdi.

Bu projenin temel değerlerden kopan gençlere yönelik olduğunu vurgulayan Moldokmatova, gençlerin Türk gelenek ve değerlerini tanıması gerektiğini söyledi.

Ressam Usubaliyev de sergiyi Türkiye'de de açmak istediklerini belirtti.

Ülkenin ünlü sinema yönetmeni Genadiy Bazarov, portrelerde yer alan şahsiyetlere saygı duyulması gerektiğini vurguladı.

Sergi ay sonuna kadar gezilebilecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 07:45 Kaynak: AA

Kırgızistan, Güncel
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