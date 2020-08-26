Kırgızistan'da camilerde cuma namazının kılınmasına izin verildi - Son Dakika

Kırgızistan'da yeni tip korona virüs (Covid-19) vaka sayısındaki düşüşün ardından camilerde cuma namazının kılınmasına izin çıktı.

Kırgızistan'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında vaka sayısında düşüş kaydedilmesi üzerine kısıtlamalar gevşetiliyor. Kırgızistan Müslümanlar Dini İdaresi Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, ülke genelinde cuma namazının camilerde kılınmasına izin verildiği duyuruldu. Açıklamada, cuma namazının ve diğer vakit namazlarının kılınırken vatandaşların sağlık kurallarına uyması gerektiği kaydedildi. Vatandaşların camilere girmeden önce ateşlerinin ölçüleceği, namaz kılarken 1.5 metrelik fiziki mesafeyi koruması gerektiği ve evde abdest alarak camilere gelmeleri gerektiği ifade edildi.

Camiye maskesiz girilmesine izin verilmeyeceği belirtilirken, çocuklar, yaşlılar, hastalar ve vücut ısısı yüksek olanların camiye alınmayacağı aktarıldı. Camide 15-20 dakikadan fazla durulmaması istenirken, cemaatin namazı açık havada kılması tavsiye edildi. Ayrıca seccadelerin de evde getirilmesi gerektiği vurgulandı.

Kırgızistan'da son 24 saatte 113 vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı 43 bin 358'e yükseldi. Ülke son 24 saatte 1 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı sayısı ise bin 58'e ulaştı. - BİŞKEK