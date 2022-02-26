Kırgızistan'da çığ altında kalan 4 işçiden birinin cesedine 13 gün sonra ulaşıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Kırgızistan'da çığ altında kalan 4 işçiden birinin cesedine 13 gün sonra ulaşıldı

26.02.2022 15:29
Kırgızistan'da çığ altında kalan 4 işçiden birinin cesedine 13 gün sonra ulaşıldı

Kırgızistan'da çığ altında kalan 4 işçiden birinin cesedine 13 gün sonra ulaşıldı.

Kırgızistan'da çığ altında kalan 4 işçiden birinin cesedine 13 gün sonra ulaşıldı.

Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkenin güneyindeki Celalabad bölgesine bağlı Toguz-Toro ilçesinde yol yapım işlerinde bulunan China Road adlı yol yapım şirketinin 4 çalışanının 14 Şubat'ta çığ altında kaldığı hatırlatıldı.

Açıklamada, arama ve kurtarma ekiplerinin çalışmaları sonucunda bir kişinin cesedine ulaşıldığı belirtildi.

Aralıksız süren arama çalışmaları sonucunda kar altında 24 Şubat'ta boş bir kamyonet bulunmuştu.

Bakanlık, bölgedeki Tanrı Dağı'nın yamacına 17 küçük ve 8 büyük çığ indiğini ve düşen karın derinliğinin 40-60 metreye ulaştığını bildirmişti.

Acil Durumlar Bakan Yardımcısı Edelbek Kulmatov'un yönetiminde süren arama ve kurtarma çalışmalarına 74 kişi ve 7 özel aracın katıldığı ifade edilmişti.

YORUMLAR
500
Apartmanın 3'üncü katından beton zemine düşen kadın yaralandı Apartmanın 3'üncü katından beton zemine düşen kadın yaralandı Son dakika haber: TİKA'nın Kırgızistan'da kurduğu Kırgız-Türk Dostluk Devlet Hastanesi şifa dağıtıyor Son dakika haber: TİKA'nın Kırgızistan'da kurduğu Kırgız-Türk Dostluk Devlet Hastanesi şifa dağıtıyor

Sevgililer Günü, Kırgızistan, Celalabat, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırgızistan'da çığ altında kalan 4 işçiden birinin cesedine 13 gün sonra ulaşıldı - Son Dakika


Son Dakika
14:52 Zırhlı aracı pusuya düşürdüler! Ukrayna'da siviller, Rus askerlerini rehin aldı
14:50 Ukrayna'dan Apple'a Rusya çağrısı: Rus kullanıcıları engelleyin, ürün satışlarını durdurun!
14:38 Kazakistan Rusya'nın Ukrayna'ya asker göndermesi için yaptığı çağrıyı reddetti
14:28 Rusya, Ukrayna saldırısı için 'istila' yazan medya kuruluşlarını uyardı! Soruşturma başlatıldı
14:16 Antalya'da mahsur kaldılar! Ukrayna 2. ligi futbolcuları: Yürüyerek de olsa ülkemize gitmek istiyoruz!
14:14 Ruslar çıkınca Hersonlu çocukların ilk yaptığı Rus bayraklarını indirmek oldu
14:13 Bir gerilim de Manş Denizi'nde: Fransa, Rus gemisine el koydu, gerekçe ticari yaptırımlar!
14:11 Onlar da Rusya'nın barış akademisyenleri! 664 Rus bilim insanı: Bu hakkaniyetsiz ve absürt savaşı derhal bitirin!
14:03 Bir kadın hayranının tacizine uğrayan Ceylan Ertem'in 3 yıl önceki sözleri: Bir kadınla aşk yaşamak isterim!
14:01 Donetsk'te misket bombası mı kullanıldı? İddiayı İnsan Hakları İzleme Örgütü duyurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2022 15:34:26. #1.12#
SON DAKİKA: Kırgızistan'da çığ altında kalan 4 işçiden birinin cesedine 13 gün sonra ulaşıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement