Kırgızistan'da çığ altında kalan iki kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Kırgızistan'da çığ altında kalan iki kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı

28.02.2022 17:33
Kırgızistan'da çığ altında kalan iki kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı

Kırgızistan Acil Durumlar Bakan Yardımcısı Edelbek Kulmatov, Celalabad bölgesine bağlı Toguz-Toro ilçesinde yol yapım işleri sırasında çığ altında kalan 4 işçiden 2'sinin daha cansız bedenine ulaşıldığını bildirdi.

Kırgızistan Acil Durumlar Bakan Yardımcısı Edelbek Kulmatov, Celalabad bölgesine bağlı Toguz-Toro ilçesinde yol yapım işleri sırasında çığ altında kalan 4 işçiden 2'sinin daha cansız bedenine ulaşıldığını bildirdi.

Kulmatov, yaptığı açıklamada, China Road adlı yol yapım şirketinin iki çalışanının daha cansız bedenine ulaşıldığını belirtti. Kulmatov, yükleyici ve kamyonet şoförlerine ait cesetlerin 35 metre kar altında bulunduğunu, cesetlerden birinin Çin uyruklu işçiye ait olduğunu söyledi.

Çığ altında kalan yükleyici, ekskavatör, kamyonet ve cipin bulunduğunu anımsatan Kulmatov, kayıp son kişinin cansız bedenine ulaşmak için yürütülen çalışmanın sürdüğünü ifade etti.

Toguz-Toro ilçesinde yol yapım işlerinde bulunan 4 işçi, 14 Şubat'ta çığ altında kalmıştı. 4 işçiden ilkinin cesedine 13 gün sonra ulaşılmıştı.

Arama ve kurtarma çalışmasında 74 kişi ve 7 özel araç görev almaya devam ediyor.

YORUMLAR
500
Gaziantep'te deprem eğitimi alan 10 bin öğrenciye acil durum çantası dağıtıldı Gaziantep'te deprem eğitimi alan 10 bin öğrenciye acil durum çantası dağıtıldı AB'den Ukrayna'ya 90 milyon avro acil yardım AB'den Ukrayna'ya 90 milyon avro acil yardım

Kırgızistan, Celalabat, Kamyonet, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırgızistan'da çığ altında kalan iki kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı - Son Dakika


Son Dakika
17:32 Ukrayna'nın en büyük ikinci şehrine bombalı saldırı düzenlendi! Çok sayıda ölü ve yaralı var
17:26 Anne, çocukları karıştırdı! Miniğin sevimli hali kameraya yansıdı
17:13 Ertuğrul Sağlam'ın yeni takımı belli oldu! İran ekibi Tractor ile sözleşme imzaladı
16:53 Cristiano Ronaldo performansıyla hayal kırıklığı yarattı! 10 maçta sadece 1 gol attı
16:29 Belarus'ta yapılan müzakereden ilk bilgiler! Ukrayna, Rusya'nın Kırım dahil her yerden çekilmesini istedi! Rusya: Taleplerimizi açıklamayacağız!
16:23 Köy, toprağın altından gelen inleme sesleriyle ayağa kalktı! İneği toprağı kazarak kurtardılar
16:17 Çeçen lider Kadirov Batılı ülkelere seslendi: Rusya'ya yaptırım uygulamak o kadar saçma ki
16:15 Evlenme bahanesiyle dolandırıldı, baba yadigarı evi sattı, gelinlikle Müge Anlı'dan yardım istedi
16:10 İddia: Roman Abramoviç, Rusya ile Ukrayna arasında arabuluculuk yapıyor
15:51 Ekrem İmamoğlu: Yeni metrobüsler geliyor, kalanı için Cumhurbaşkanlığı onayını bekliyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2022 17:39:33. #1.11#
SON DAKİKA: Kırgızistan'da çığ altında kalan iki kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement