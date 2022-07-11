Kırgızistan'da çığın düşüş anı kamerada - Son Dakika
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Kırgızistan'da çığın düşüş anı kamerada

11.07.2022 15:37

Kırgızistan'da Tian Shan dağında tura katılan turistler çığın altında kalmaktan son anda kurtulurken, o anlar kameraya yansıdı.

Kırgızistan'da Tian Shan dağında tura katılan turistler çığın altında kalmaktan son anda kurtulurken, o anlar kameraya yansıdı.

Kırgızistan'da Tian Shan dağında yürüyüş yapan 1 ABD vatandaşı ile 9 İngiliz turist, Kırgızistan'da çığa yakalandı. Harry Shimmin adlı turistlerden biri çığ anını kayıt altına aldı. Çığın altında kalmaktan son anda kurtulan Shimmin sosyal medya hesabından açıklama yaparak, sadece 5 dakika ile hayatta kaldıklarını söyleyerek, gruptaki herkesin sağlık durumunun iyi olduğunu yalnızca 1 kişinin hafif yaralı olduğunu belirtti.

(İHA)

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Kırgızistan'da çığın düşüş anı kamerada! Kırgızistan'da çığın düşüş anı kamerada! ABD'de kimyasal tesiste patlama: 2 yaralı ABD'de kimyasal tesiste patlama: 2 yaralı
Kaynak: İHA

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