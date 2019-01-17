Kırgızistan'da "Çin" Protestosu

Kırgızistan'da bir grup, ülkede artan Çin etkisinin engellenmesi için eylem yaptı.

Kırgızistan'da bir grup, ülkede artan Çin etkisinin engellenmesi için eylem yaptı.



Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınındaki meydanda toplanan 200 kişilik grup, Çin'i protesto etti.



Ülkede "Çin etkisinin" arttığını ileri süren göstericiler, Kırgızistan'ın Çin'e olan ekonomik bağımlılığının giderek arttığını söyledi.



Göstericiler, hükümetten, ülkedeki Çinli işçi sayısının azaltılmasını, Kırgız kızların Çinlilerle evlenmesinin önlenmesini, kaçak Çinl işçileri çalıştıran işletmelerin ortaya çıkarılması ve Çin'den alınan kredilerin kontrol edilmesini talep etti.



Gösterilerini sonlandırmaları için eylemcileri uyaran polis, trafik akışını engelledikleri gerekçesiyle bazı göstericileri gözaltına aldı.



Kırgızistan hükümeti, ülkede yaklaşık 12 bin Çin vatandaşına oturma izni verildiğini ve bunlardan yaklaşık 9,5 binin çalışma iznine sahip olduğunu açıklamıştı.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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