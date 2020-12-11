Kırgızistan'da Covid-19'a yakalananların yüzde 26'sının durumu ağır - Son Dakika

Kırgızistan'da korona virüse yakalananların yüzde 26'sı ağır durumdayken, yüzde 3.9'u ise kritik durumda.

Kırgızistan Başbakanlığına bağlı Covid-19 Cumhuriyet Karargahı, korona virüs salgınında son verileri açıkladı. Son 24 saatte Kırgızistan'da 327 kişide Covid-19 tespit edilirken 1 kişi hayatını kaybetti. Son 24 saat içerisinde 3 bin 291 korona virüs testi yapıldı.

Toplam vaka sayısının 76 bin 718'e yükseldiği ülkede 69 bin 341'i iyileşerek sağlığına kavuşurken, bin 307'si hayatını kaybetti. Korona virüs tanısı konan 2 bin 263 kişinin hastanede tedavi gördüğü bildirilen açıklamada hastanede Covid-19 tedavisine devam eden 24 kişinin (yüzde 1) durumunun iyi olduğu, 590 hastanın (yüzde 26) durumunun ağır olduğu ve 90 kişinin (yüzde 3.9) kritik durumda olduğu ifade edildi. Ayrıca, 2 bin 955 kişinin ayakta tedavi gördüğü kaydedildi.

Korona virüs tanısı konan 2 bin 263 kişinin hastanede tedavi gördüğü bildirildi. Açıklamada, hastanede Covid-19 tedavisine devam eden 24 kişinin durumu iyi olduğu, 590 hastanın durumu ağır olduğu ve 90 kişinin kritik durumda olduğu ifade edildi. Ayrıca, 2 bin 955 kişinin ayakta tedavi gördüğü kaydedildi.

Kırgızistan'da sağlık çalışanları arasında da zatürre vakaları da artıyor. Son 24 saatte 12 sağlık görevlisinin Covid-19 test sonuçlarının pozitif çıkmasıyla korona olan sağlık personelinin sayısı 4 bin 19'a yükseldi. Ülkede ilk vakalar Mart ayında tespit edilmiş, Haziran ve Temmuz aylarında günlük vaka sayısının 4 binin altında görülmesiyle salgın zirve yapmıştı. Salgın nedeniyle yine Mart ayında uygulanan karantina tedbirleri aşamalı olarak gevşetilmişti. Geçen hafta sinema salonları ve öğrenci sayısı az olan ortaokulların açılmasına izin verilmişti. Sağlık yetkilileri, salgının olası yeni dalgasının kış aylarında yaşanabileceğini iddia ediyor.

(İHA)