- Kırgızistan'da Covid-19'dan ölenlerin sayısı bin 312'ye yükseldi - Son Dakika

- Kırgızistan'da Covid-19'dan ölenlerin sayısı bin 312'ye yükseldi

BİŞKEK - Kırgızistan'da son 24 saate korona virüs (Covid-19) kaynaklı can kaybı sayısı 5 artarak bin 312'ye yükseldi.

Kırgızistan'da ilk kez Mart ayında görülen korona virüs salgınında vakalar ve ölümler yaşanmaya devam ediyor. Son 24 saatte ülkede 318 Covid-19 vakası tespit edilirken, toplam vaka sayısı 77 bin 674'e yükseldi. Açıklamada, 258 kişinin daha iyileşmesiyle sağlığına kavuşanların sayısının 70 bin 450 olduğu aktarıldı. Ayrıca yeni vakalardan 5'inin sağlık çalışan olduğu kaydedildi. Böylece virüse yakalanan sağlık çalışanlarının sayısı 4 bin 39'a yükselirken, yüzde 93'ünün iyileşmiş durumda olduğu öğrenildi.

553 hastanın durumu ağır

Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının ise 5 artarak bin 312'ye yükseldiği ifade edilen açıklamada, 2 bin 87 kişinin hastanede, 2 bin 951 hastanın da evde tedavi gördüğü kaydedildi. Açıklamada, hastanede tedavi edilen bin 422 kişinin sağlık durumunun stabil, 553 kişinin durumunun ağır ve 91 kişinin durumunun kritik olduğu bildirildi.

Ülkede ilk vakalar Mart ayında görülmüş, olağanüstü hal ilan edilmiş sıkı karantina uygulanmıştı. Virüsün Haziran ve Temmuz'da zirve yaptığı ülkede ağustos itibarıyla karantina tedbirleri aşamalı olarak gevşetilmişti.