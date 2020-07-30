Kırgızistan'da Covid-19 salgınında hayatını kaybedenler anıldı - Son Dakika

Kırgızistan'da Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenekov'un 27 Temmuz'da imzaladığı kararla ilan edilen ulusal yas gününde yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında hayatını kaybedenler anıldı.

Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada, yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenler için bugün Bişkek yakınlarındaki Ata Beyit Anıt Mezarlığı'nda anma töreni düzenlendiği bildirildi. Cumhurbaşkanı Ceenbekov'un katıldığı törende Meclis Başkanı Dastanbek Cumabekov, Başbakan Kubatbek Boronov, Yüksek Mahkeme Başkanı Gülbara Kaliyeva, Genelkurmay Başkanı Rayımberdi Düyşenbiyev ve Müftü, Kırgızistan Müslümanları Dini İdaresi Başkanı Maksatbek Hacı Toktomuşev'in yer aldığı belirtildi. Törende ayrıca dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin anısına Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi. Cumhurbaşkanı Ceenbekov, yayınladığı mesajda ülkede salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı dileyerek, bugünün tüm Kırgızistan halkı için dayanışma günü olduğunu vurguladı.

Ülkede ilan edilen ulusal yas günü nedeniyle komşu ülkelerin ve Kırgızistan'ın üye olduğu uluslararası kuruluşların liderleri de taziye mesajları yolladı. Ülkenin yurt dışındaki diplomatik ve konsolosluk binaları önünde bulunan üye devletlerin bayrakları bugün yarıya indirildi. Ayrıca Kırgızistan'da televizyon ve radyolarda da eğlence etkinlikleri ile programlar iptal edildi. - BİŞKEK