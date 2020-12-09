Kırgızistan'da Covid-19 vaka sayısı 76 bini geçti - Son Dakika

Kırgızistan'da Covid-19 vaka sayısı 76 bini geçti

09.12.2020 12:41
Kırgızistan'da Covid-19 vaka sayısı 76 bini geçti, System.String[]

Kırgızistan'da yeni tip korona virüs (Kovid-19) vaka sayısı son 24 saatte 322 artarak 76 bin 12'ye yükseldi.

Kırgızistan'da yeni tip korona virüs (Kovid-19) vaka sayısı son 24 saatte 322 artarak 76 bin 12'ye yükseldi.

Kırgızistan'da korona salgını ile mücadele devam ediyor. Son 24 saatte 322 kişide Covid-19 tespit edilmesiyle ülke genelinde korona virüs vaka sayısı 76 bin 12'ye yükseldi. Virüsten ve zatürreden iyileşenlerin sayısı 494 artarak 68 bin 367'ye, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 2 artarak bin 303 oldu. Hastanelerde 2 bin 370, evde 3 bin 128 hastanın tedavisi sürerken, 528 hastanın durumu ağır 94 kişinin durumu ise kritik olarak değerlendiriliyor. Sağlık çalışanları arasında vaka sayısı son 24 saatte 10 artarak 3 bin 996'ya yükselirken 93 sağlık çalışanı sağlığına kavuştu.

İkinci dalga endişesi

Salgının olası ikinci dalgasına karşı hazırlıklar sürüyor. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Covid-19 hastaları için hastanelerde ek yatakların oluşturulduğu ve solunum cihazlarının temin edildiği belirtildi. Açıklamada 2.5 aya yetecek kadar ilaç ve PCR test stokunun oluşturulduğu aktarıldı.

EĞİTİMDE GELENEKSEL SİSTEME GEÇİLİYOR

Mart ayında ilk vakanın tespit edilmesiyle uzaktan eğitim sistemine geçen ülkede okullar aşamalı olarak geleneksel eğitim sistemine geçmeye başladı. CKovid-19'la ilgili Karargahtan yapılan açıklamaya göre, öğrenci sayısı 300'ün altında olan orta okulların tüm sınıf öğrencileri için kapılarını açmaları önerildi. Öğrenci sayısı 600'ü geçmeyen orta okulların ilk aşamada 1-6.sınıf, 9. ve 11. sınıfların eğitimine geleneksel yöntemle devam etmelerine izin verildi.

Salgının etkili olduğu "kırmızı bölgelerde" yer alan öğrenci sayısı 600'den fazla olan okullarda ise ilk aşamada 1, 5, 9 ve 11.sınıf öğrencileri eğitimlerini okullarda sürdürebilecek. Üniversitelerin ise epidemiyolojik durum dikkate alınarak geleneksel eğitim sistemine geçmesine ilişkin karar alınması bekleniyor.

Kırgızistan'da ilk Covid-19 vakaları Mart ayında tespit edilmiş, ülkede sıkı karantina uygulanmıştı. Ülkeyi salgının ilk dalgası haziran ve temmuz aylarında vurmuş, günlük vaka sayısı 4 binin altında görülmüştü.

(Aliia Raimbekova/İHA)

Kırgızistan'da Covid-19 vaka sayısı 76 bini geçti
Kırgızistan'da Covid-19 vaka sayısı 76 bini geçti
Kırgızistan'da Covid-19 vaka sayısı 76 bini geçti
Kırgızistan'da Covid-19 vaka sayısı 76 bini geçti
Kırgızistan'da Covid-19 vaka sayısı 76 bini geçti
Kırgızistan'da Covid-19 vaka sayısı 76 bini geçti
Kırgızistan'da Covid-19 vaka sayısı 76 bini geçti

Kırgızistan, Koronavirüs, Mart, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kırgızistan'da Covid-19 vaka sayısı 76 bini geçti - Son Dakika


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