Kırgızistan'da Cumhurbaşkanı Ceenbekov, parlamentonun seçtiği başbakanı atamayı reddetti - Son Dakika
BBC

Kırgızistan'da Cumhurbaşkanı Ceenbekov, parlamentonun seçtiği başbakanı atamayı reddetti

14.10.2020 12:07
Kırgızistan'da Cumhurbaşkanı Ceenbekov, parlamentonun seçtiği başbakanı atamayı reddetti, System.String[]

Cumhurbaşkanı Ceenbekov, yeni parlamentonun başbakan olarak belirlediği milliyetçi siyasetçi Sadir Caparov'un atamasını, oylama usulüne itiraz ederek reddetti.

Ay başında seçim yapılan Kırgızistan'da Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, yeni parlamentonun başbakan olarak belirlediği milliyetçi siyasetçi Sadir Caparov'u atamayı reddetti.

Ceenbekov, milletvekillerinin oylamayı kurallarına uygun yaptığı konusunda kuşkuları olduğunu söyleyerek, yeniden oylama yapılmasını istedi.

Kırgızistan'da 4 Ekim'de yapılan parlamento seçimlerinden bu yana siyasi kriz yaşanıyor.

Seçimin sonuçlarının açıklanmasından hemen sonra başkent Bişkek sokaklarına dökülen ve bazı resmi binaları işgal eden göstericiler, hile karıştığını söyledikleri seçimlerin yenilenmesini ve Rusya yanlısı olarak görülen Cumhurbaşkanı Ceenbekov'un istifa etmesini talep etmişlerdi.

Göstericiler seçimlere hile karıştığını ileri sürmüş, uluslararası gözlemciler de bu iddiaların makul ve endişe verici olduğunu söylemişlerdi.

İktidar mücadelesi içerisinde bir çok siyasetçi de istifa eden başbakanın makamı için rekabete girişmişti.





Reddetme gerekçesi

Sonunda Cumartesi günü Kırgızistan parlamentosu Sadir Caparov'u yeni başbakan olarak seçti.

Caparov, geçen hafta diğer bazı siyasetçilerle birlikte, göstericiler tarafından serbest bırakılana kadar cezaevindeydi.

Caparov'a 2013 yılında bir hükümet yetkilisini rehin alma suçlamasından hapis cezası verilmişti.

Cumhurbaşkanı Ceenbekov, atamayı onaylamayacağını söyledi.

Yazılı açıklamasında Ceenbekov, parlamentoda yapılan oylamada başbakanın seçiminde usule ilişkin kurallara uyulduğundan kuşku duyduğunu belirterek "Ülkede istikrarı korumak ve güçlendirmek için, alacağımız bütün kararların meşru olması ve sorgulanmaması gerekir" dedi.

Bu açıklamadan kısa süre önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in üst düzey bir danışmanı Kırgızistan'ı ziyaret ederek hem Cumhurbaşkanı Ceenbekov hem de başbakan adayı Caparov ile görüşmüştü.

Şimdi gözler Kırgızistan parlamentosunun bir daha toplanıp yeni bir başbakan belirlemeyi kabul edip etmeyeceğinde.

Seçimden sonra Bişkek sokaklarında yaşanan olaylarda 1200'den fazla kişi yaralanmış ve bir kişi ölmüş, ülkede Olağanüstü Hal ilan edilmişti.

Atambayev'in yeniden tutuklanması

Geçen hafta göstericilerin cezaevini basarak serbest bıraktığı siyasetçilerden, eski cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev ise hafta sonunda yeniden tutuklandı.

Yolsuzluk suçlamasıyla yargılanıp uzun bir hapis cezası almış olan Atambayev, Cumhurbaşkanı Ceenbekov'un en güçlü rakiplerinden biri.

Atambayev'in sözcüsü, eski cumhurbaşkanının evine özel kuvvetlerin operasyon yaptığını söyledi.

Savcılık da Atambayev'in isyan çıkartmak suçlamasıyla tutuklandığını bildirdi.

1991 yılında bağımsızlığını ilan edene kadar Sovyetler Birliği'nin parçası olan Kırgızistan'da bağımsız gözlemcilere göre bazı komşularına kıyasla "yarı özgür" seçimler yapılabiliyor.

Ancak 2005 ve 2010'da çıkan olaylarda, seçilmiş iki cumhurbaşkanı görevden uzaklaştırılmıştı.

Kırgızistan'da Cumhurbaşkanı Ceenbekov, parlamentonun seçtiği başbakanı atamayı reddetti

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Son Dakika Dünya Kırgızistan'da Cumhurbaşkanı Ceenbekov, parlamentonun seçtiği başbakanı atamayı reddetti - Son Dakika Dünya

BBC
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