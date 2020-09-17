Kırgızistan'da Cumhurbaşkanı, güvenlik birimlerini yolsuzlukla mücadele etmeye çağırdı - Son Dakika

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, kolluk kuvvetlerine, saflarını yolsuzluk faaliyetlerine karışan çalışanlarından temizlemeye çağırdı.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamada, Ceenbekov'un liderliğinde devlet kurumlarının başkanlarının katılımıyla Güvenlik Konseyi Toplantısının gerçekleştirildiği ve devlet organları içinde yürütülen yolsuzlukla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

Güvenlik güçleri personelinin karıştığı yolsuzluk soruşturmalarına değinerek tepki gösteren Ceenbekov, "'Hakimler, polisler ve savcılar neden yolsuzluğa karışıyor?' sorusuna, maaşın düşük olduğunu söylüyorlar. Bunu söylemekten utanmalısınız." dedi.

Devletin gelişimini sağlamak, bütçesini artırmak ve sosyal adaleti tesis etmek için yolsuzlukla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğinin altını çizen Ceenbekov, "Güvenlik birimleri, yolsuzlukla ilgili tüm tutuklamaları vatandaşların şikayeti üzerine yapıyor. Böyle olmak zorunda değil. Bu nedenle, bir kez daha sizi yolsuzluk faaliyetlerine karışan çalışanlarınızdan saflarınızı temizlemeye çağırıyorum." ifadelerini kullandı.

Ceenbekov, yeni yolsuzlukla mücadele stratejisinin son yıllarda yapılanların tutarlı bir devamı olacağını belirterek, "Yolsuzluğa karışan şahıslar, makam ve görevindeki başarılarına rağmen en sert cezayı alacaklardır. Bu, halkın talebidir." diye konuştu.

Kamu hizmetinin zenginleşmek için verilen bir görev olmadığı uyarısında bulunan Ceenbekov, amaçlarının, halkın kaderine tesiri olan devlet organlarında yolsuzluğu temizlemek olduğunu kaydetti.

Yolsuzluk davalarında 798 milyon dolar hazineye kazandırıldı

Diğer yandan son 2 yıl 8 ayda yolsuzluk ve görevini kötüye kullanmak suçlarından açılan dava kapsamında devlet hazinesine 5 milyar 826 milyon som (798 milyon dolar) kazandırıldığı belirtilen toplantıda, Güvenlik Konseyi Sekreteryası tarafından hazırlanan 2021-2024 yılları kapsayan "Yolsuzlukla Mücadele Devlet Strateji Eylem Planı" kabul edildi.

Güvenlik Konseyi Sekreteri Damir Sagınbayev, kabul edilen Yolsuzlukla Mücadele Devlet Strateji Eylem Planı'nın uygulanmasıyla, ülkenin yolsuzluğun seviyesini belirleyen dünya sıralamasındaki konumunu yüzde 30 oranında iyileştirmesine yardımcı olacağını, halkın, devlet organlarına güven endeksini yüzde 50 oranında artıracağını ve vatandaşların yargı ve kolluk kuvvetlerine olan güvenini güçlendireceğinin altını çizdi.