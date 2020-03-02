Kırgızistan'da cumhurbaşkanlığı binasına yürümek isteyen göstericilere güvenlik güçleri müdahale... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kırgızistan'da cumhurbaşkanlığı binasına yürümek isteyen göstericilere güvenlik güçleri müdahale... - Son Dakika

Kırgızistan'da cumhurbaşkanlığı binasına yürümek isteyen göstericilere güvenlik güçleri müdahale...

6 saat önce

Kırgızistan'da Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na yürümek isteyen cezaevindeki eski bir milletvekilinin destekçileri, güvenlik güçleri tarafından gaz ve basınçlı su ile dağıtıldı.

Kırgızistan'da Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na yürümek isteyen cezaevindeki eski bir milletvekilinin destekçileri, güvenlik güçleri tarafından gaz ve basınçlı su ile dağıtıldı.

Üç yıl önce "zorla alıkoymak" suçundan 11 yıl 6 ay hapse mahkum edilen Milliyetçi Ata Yurt Partisinin eski milletvekili Sadır Caparov'un yakınları ve destekçileri, Bişkek'te toplandı.

Ana meydanda öğle saatinde bir araya gelen göstericiler, akşam saatlerine kadar iktidardan Caparov'un bugün serbest bırakılmasının yanı sıra çeşitli siyasi taleplerde bulundu.

Göstericiler, "Caparov'a özgürlük", "Caparov'un yerine Atambayev cezaevine atılsın", "Çin'e araziler verilmesin," yazılı döviz taşıdı.

Uyarılara rağmen dağılmayan göstericiler Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na doğru yürüyüşe geçti. Bunun üzerine çevik kuvvet polisleri, göstericilere ses bombası, göz yaşartıcı gaz ve basınçlı suyla müdahale etti. Olayda çok sayıda eylemci göz altına alındı.

-Caparov kimdir

Kırgızistan'ın kuzeyindeki Issık Göl Bölgesinde 7 Ekim 2013'te bir grup gösterici, Kanadalıların işlettiği Kumtor altın madenindeki gelirin adaletli paylaşılmadığı gerekçesiyle madene elektrik sağlayan trafonun şalterini indirmiş ve dönemin Issık Göl Bölgesi Valisi Emil Kaptagayev'i rehin almıştı.

Valinin serbest kalmasının ardından bölgede 10 gün olağanüstü hal ilan edilmişti. Issık Göl Bölgesi yöneticileri, gösterilerin arkasında Caparov'un bulunduğunu ileri sürmüştü. İki dönem milletvekilliği yapan Caparov, soruşturma döneminde yurt dışına çıktı. 2017'de ülkesine dönerek güvenlik güçlerine teslim olan Caparov, 11 yıl 6 ay hapse mahkum edilmişti.

Kırgızistan'da cumhurbaşkanlığı binasına yürümek isteyen göstericilere güvenlik güçleri müdahale...

Kırgızistan, Ak Saray, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 07:18 Kaynak: AA
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