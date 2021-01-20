Kırgızistan'da cumhurbaşkanlığı seçimleri ve referandumun kesin sonuçları açıklandı - Son Dakika

Kırgızistan'da cumhurbaşkanlığı seçimleri ve referandumun kesin sonuçları açıklandı

20.01.2021 22:23
Kırgızistan'da cumhurbaşkanlığı seçimleri ve referandumun kesin sonuçları açıklandı, System.String[]

Kırgızistan Merkez Seçim ve Referandum Komisyonu, 17 adayın yarıştığı cumhurbaşkanlığı seçimleri ve eş zamanlı olarak yapılan referandumun kesin sonuçlarını duyurdu.

Kırgızistan Merkez Seçim ve Referandum Komisyonu, 17 adayın yarıştığı cumhurbaşkanlığı seçimleri ve eş zamanlı olarak yapılan referandumun kesin sonuçlarını duyurdu.

Komisyondan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı seçiminde kayıtlı 3 milyon 563 bin 574 seçmenden 1 milyon 395 bin 513'ü oy kullandı. Cumhurbaşkanlığı seçimine katılım oranı yüzde 39,16 olarak belirlendi. Eski Başbakan Sadır Caparov, yüzde 79,20 oyla cumhurbaşkanı seçildi. Adahan Madumarov yüzde 6,79 ile ikinci sırayı aldı.

Merkez Seçim Komisyonu toplantısında, Caparov'a cumhurbaşkanlığı mazbatasının takdim edilmesi kararlaştırıldı.

Ülkede seçimle eş zamanlı yapılan referanduma katılım oranı ise yüzde 39,12 oldu. Seçmenlerin yüzde 81,49'u başkanlık sistemine "evet" dedi.

Seçmenlerin yüzde 10,91'i parlamenter sistemden yana tercih yaparken, yüzde 4,47'si her iki sisteme karşı oy kullandı.

Cumhurbaşkanı seçilen Caparov'un gelecek hafta törenle yemin ederek görevine başlaması bekleniyor.

Mart ayında başkanlık sistemini öngören yeni anayasanın kabul edilmesi planlanıyor.

Ülkede 4 Ekim'de yapılan parlamento seçimlerinin iptalini talep eden muhalefet taraftarlarının düzenlediği gösterilerin şiddet olaylarına dönüşmesi üzerine cumhurbaşkanlığı ve parlamento işgal edilmişti.

Böylece, 5-15 Ekim arasında yapılan kitlesel protestolar sonucunda seçimler iptal edilmiş, ülkeyi 3 yıldır yöneten Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov istifa etmişti.

Cumhurbaşkanı, Kırgızistan, Referandum, Başbakan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırgızistan'da cumhurbaşkanlığı seçimleri ve referandumun kesin sonuçları açıklandı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Algı Eke'den magazin gündemini sarsan 'yasak aşk' itirafı: İğrenç bir şeydi Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan cemiyet hayatının ünlü siması Kerem Dürüst serbest bırakıldı Trump görevinin son gününde BAE'ye F-35 savaş uçağı satışına onay verdi, Biden anlaşmayı gözden geçirecek Son Dakika: Destekleme ve yetiştirme kursları ile takviye kurslarında yüz yüze eğitim 22 Ocak'ta başlayacak "Ameliyat olmazsam yaza çıkmam" deyip tatile giden Seren Serengil'den eleştirilere yanıt: İstiyorlar ki Seren ölsün! Müge Anlı'ya Ümitcan Uygun cephesinden ölüm tehditleri yağmaya devam ediyor Çıplak halde cansız bedeni bulunan fenomenin boğularak öldürüldüğü ortaya çıktı 5 gün sonra ölü bulunan doktor, boynunun kırılması sonucu yaşamını yitirmiş
Galatasaray, Henry Onyekuru'nun transferi için Monaco ile anlaştı Galatasaray, Henry Onyekuru'nun transferi için Monaco ile anlaştı         
22:41
Eski Galatasaraylı Steven Nzonzi, Arsenal'in radarına girdi Eski Galatasaraylı Steven Nzonzi, Arsenal'in radarına girdi         
22:04
220 gün sonra sahalara dönen Muslera'ya Arda Turan'dan büyük jest 220 gün sonra sahalara dönen Muslera'ya Arda Turan'dan büyük jest         
21:31
Meteoroloji'den 11 kentimize kar yağışı uyarısı! Çığ tehlikesine dikkat Meteoroloji'den 11 kentimize kar yağışı uyarısı! Çığ tehlikesine dikkat         
21:12
Bir çocuk babası adam, evinde soğuktan donarak öldü Bir çocuk babası adam, evinde soğuktan donarak öldü         
19:52
Joe Biden, resmen ABD'nin 46. Başkanı oldu Joe Biden, resmen ABD'nin 46. Başkanı oldu         
19:04
10 yıl önce kıyafet almamaya yemin eden öğretmen 100 bin TL biriktirdi 10 yıl önce kıyafet almamaya yemin eden öğretmen 100 bin TL biriktirdi         
17:11
Otopark çıkışında ödeme yapmak isteyen genç kadının kafası ödeme cihazı ve aracının kapısına sıkıştı Otopark çıkışında ödeme yapmak isteyen genç kadının kafası ödeme cihazı ve aracının kapısına sıkıştı         
15:04
Sevgilisinin acı haberini alınca hastane ortasında kalbine sıktı! Olayın detayları kafa karıştırdı Sevgilisinin acı haberini alınca hastane ortasında kalbine sıktı! Olayın detayları kafa karıştırdı         
14:49
Baba, kızını istismar eden genci eve çağırıp öldüresiye dövdü Baba, kızını istismar eden genci eve çağırıp öldüresiye dövdü         
14:41
Tüketici Hakem Heyeti bankanın aldığı kart aidatının iadesine hükmetti Tüketici Hakem Heyeti bankanın aldığı kart aidatının iadesine hükmetti         
14:35
Abdurrahman Dilipak koronavirüs aşılamasının durdurulması için mahkemeye başvurdu Abdurrahman Dilipak koronavirüs aşılamasının durdurulması için mahkemeye başvurdu         
11:44
Çin, Türkiye'ye sattığı aşıyı neden kullanmıyor? Prof. Dr. Dilek Arman, tek bir detaya dikkat çekti Çin, Türkiye'ye sattığı aşıyı neden kullanmıyor? Prof. Dr. Dilek Arman, tek bir detaya dikkat çekti         
10:34
Evde doğum yapan kadın bebeğini bıçaklayarak öldürdü Evde doğum yapan kadın bebeğini bıçaklayarak öldürdü         
10:34
Ekonomist Özgür Demirtaş'ın, Mesut Özil transferinden sonra yaptığı paylaşım Fenerbahçeli taraftarları kızdırdı Ekonomist Özgür Demirtaş'ın, Mesut Özil transferinden sonra yaptığı paylaşım Fenerbahçeli taraftarları kızdırdı         
09:16
Evladını arayan anne, duydukları karşısında yıkıldı: Kızına şu an tecavüz ediyorum Evladını arayan anne, duydukları karşısında yıkıldı: Kızına şu an tecavüz ediyorum         
08:35
Kuzey Makedonya'dan sınır dışı edilen Sedat Peker, Kosova'ya sığındı Kuzey Makedonya'dan sınır dışı edilen Sedat Peker, Kosova'ya sığındı         
23:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2021 23:00:14. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kırgızistan'da cumhurbaşkanlığı seçimleri ve referandumun kesin sonuçları açıklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei