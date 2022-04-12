Kırgızistan'da dikilen fidanların durumu internet üzerinden takip edilebilecek - Son Dakika
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Kırgızistan'da dikilen fidanların durumu internet üzerinden takip edilebilecek

12.04.2022 11:26

Kırgızistan'da dikilen fidanların durumunun internet üzerinden anlık olarak takip edilebileceği bildirildi.

Kırgızistan'da dikilen fidanların durumunun internet üzerinden anlık olarak takip edilebileceği bildirildi.

Cumhurbaşkanlığı İdaresi Reformları İzleme ve Analizi Dairesi Başkanı Azamat Temirkulov, düzenlediği basın toplantısında, 2022'nin "Dağ Ekosistemlerini Koruma ve İklime Dayanıklılık Yılı" ilan edilmesinin ardından ülkede bir ay önce "Yeşil Miras" ağaçlandırma kampanyasının başlatıldığını anlattı.

Ülkede dikilen fidanları kaybetmemek için "Yeşil Miras" adlı internet platformu kurduklarını aktaran Temirkulov, "Ağaç fidanları, başı boş bırakılmamalı, uygun bakım görmeli, ne kadarının tuttuğu belirlenmeli. Bunun için tüm devlet kurumları, dikilen fidanlarla ilgili her ayın ilk haftasında Orman İşleri ve Çevre Koruma Devlet Ajansı'na rapor göndermek zorundadır." ifadesini kullandı.

Temirkulov, söz konusu uygulamanın vatandaşlar ve özel kuruluşlar için de geçerli olduğunu söyleyerek, "Diktiğiniz fidanla ilgili bilgiyi gönderin. Fidanınız internet platformu üzerine yüklenecek ve online izleme listesine dahil edilecek." dedi.

Kırgızistan'ın yüzde 6'sı ormanlarla kaplı

"Yeşil Miras" internet platformunun tanıtımını yapan Orman İşleri ve Çevre Koruma Devlet Ajansı Başkanı Almaz Musayev, Kırgızistan'ın toplam orman kaplı alanının yüzde 6 olduğunu söyledi.

Musayev, Ajans olarak devlet ormanlarında bu yıl 1130 hektar alanda 1 milyon 380 bin fidan dikmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, diplomatlar ve uluslararası kalkınma ajanslarının yetkilileriyle 12 Mart'ta ağaç dikim etkinliğine katılarak, "Yeşil Miras" ağaçlandırma kampanyasını başlatmıştı.

Kırgızistan'da dikilen fidanların durumu internet üzerinden takip edilebilecek
Kırgızistan'da dikilen fidanların durumu internet üzerinden takip edilebilecek
Kırgızistan'da dikilen fidanların durumu internet üzerinden takip edilebilecek

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Kaynak: AA

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