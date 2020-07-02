Kırgızistan'da doğrudan yabancı yatırımlar düştü, sermaye çıkışı hız kazandı - Son Dakika

Kırgızistan'da doğrudan yabancı yatırımlar düştü, sermaye çıkışı hız kazandı

Kırgızistan'da son dönemde doğrudan yabancı yatırımlar azalırken, ülkeden sermaye çıkışı hızlandı.

Kırgızistan'da son dönemde doğrudan yabancı yatırımlar azalırken, ülkeden sermaye çıkışı hızlandı.

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Milli İstatistik Komitesi, bu yılın ocak-mart ayına ilişkin, "Ülkenin doğrudan yatırım miktarı ve sermaye çıkışı rakamlarını" açıkladı.

Böylece, doğrudan yabancı yatırımlar, bu yılın ilk yarısında 2019'un aynı dönemine göre yüzde 16,1 düştü.

Geçen yılın ilk yarısında 176 milyon 700 bin dolar olan doğrudan yabancı yatırım miktarı, 2020'nin aynı dönemde 148 milyon 300 bin dolara geriledi.

Ülkeye gelen doğrudan yatırımların yüzde 91'inin imalat, toptan ve perakende ticaret, yeraltı kaynakların keşfi, finansal aracılık ve sigorta, inşaat gibi işletmelere aktarıldı.

Yatırımların yüzde 57,4'ü Kanada, yüzde 9,1'i Türkiye, yüzde 8,8'i Hollanda, yüzde 5,3'ü Çin ve 3,1'i İngiltere'den geldi.

Söz konusu dönemde, Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ülkeleri dışından Kırgızistan'a yapılan yatırımlar da yüzde 17,7 azaldı.

BDT üyesi Rusya'dan yatırım miktarı yüzde 18.8 azalırken, Kazakistan'dan ise 1,4 arttı.

Kırgızistan'dan sermaye çıkışı 2,4 arttı

Ülkede bu yılın ocak-mart döneminde yüzde 2,4 artışla 413 milyon 200 bin dolar sermaye çıkışı yaşandı.

BDT dışındaki ülkelere doğrudan yabancı yatırım çıkışı 2,2, BDT ülkelerine 6 kat arttı.

Sermaye çıkışı sırasıyla İsviçre, Güney Kore, İngiltere, Güney Kıbrıs, Çin, Türkiye gibi ülkelere oldu.

Bağımsız Devletler Topluluğu, Kırgızistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 12:57 Kaynak: AA

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