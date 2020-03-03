Kırgızistan'da dünkü gösterinin organizatörlerinden eski Bakan Osmanaliyev gözaltına alındı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kırgızistan'da dünkü gösterinin organizatörlerinden eski Bakan Osmanaliyev gözaltına alındı - Son Dakika

Kırgızistan'da dünkü gösterinin organizatörlerinden eski Bakan Osmanaliyev gözaltına alındı

6 saat önce

Kırgızistan'da 3 yıl önce "zorla alıkoymak" suçundan 11 yıl 6 ay hapse mahkum edilen Ata Yurt Partisinin eski milletvekili Sadır Caparov'un serbest bırakılması talebiyle dün düzenlenen gösterinin organizatörlerinden eski Bakan Kanıbek Osmanaliyev "iktidarı ele geçirmeye teşebbüs" suçundan...

Kırgızistan'da dünkü gösterinin organizatörlerinden eski Bakan Osmanaliyev gözaltına alındı, System.String[]

Kırgızistan'da 3 yıl önce "zorla alıkoymak" suçundan 11 yıl 6 ay hapse mahkum edilen Ata Yurt Partisinin eski milletvekili Sadır Caparov'un serbest bırakılması talebiyle dün düzenlenen gösterinin organizatörlerinden eski Bakan Kanıbek Osmanaliyev "iktidarı ele geçirmeye teşebbüs" suçundan gözaltına alındı.

Milli Güvenlik Devlet Komitesi (Ulusal İstihbarat Teşkilatı) Basın Merkezinden yapılan açıklamada, 2 Mart'taki mitingin organizatörlerinden Osmanliyev'in gözaltına alındığı belirtildi.

Binden fazla gösterici, Caparov'un serbest bırakılması talebiyle dün başkent Bişkek'te gösteri düzenlemişti.

Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na doğru yürüyüşe geçmek isteyen göstericilere, çevik kuvvet polisleri tarafından ses bombası, göz yaşartıcı gaz ve basınçlı suyla müdahale edilmişti.

Ar-Namıs Partisi üyesi Osmanaliyev, Kırgızistan'ı 2005-2010 yılları arasında yöneten Kurmanbek Bakiyev'in iktidarında Eğitim ve Bilim Bakanlığı görevinde bulunmuştu.

Milletvekili, Kırgızistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 12:14 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Vergi borcu olanların vadesi geçmiş borç durumunu gösterir belge aranılması zorunluluğu 5 bin liraya yükseltildi
TARTIŞILAN TAHT II. ABDÜLHAMİD'İN ÇIKMADI... SATIŞI İPTAL ETTİLER Tartışılan taht II. Abdülhamid'in çıkmadı! Şirket satışı iptal etti MSB, Bahar Kalkanı Harekatı'nda rejim hedeflerinin vurulduğu yeni görüntüleri paylaştı

Son Dakika Haberleri
17:26 Müslüm Gürses'in ismi Şükran Köyü'nde dikilen çınar ve büstüyle yaşatılacak
17:09 DÜNYA MUTFAĞINA NE KADAR HAKİMSİN?
16:04 Zeytin yaprağının faydaları nelerdir? Zeytin yaprağı neye iyi gelir?
16:04 Yumurtanın faydaları nelerdir? Yumurta
16:04 Soğan suyunun faydaları nelerdir? Soğan suyu nasıl hazırlanır ve neye iyi gelir

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2020 18:34:46. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kırgızistan'da dünkü gösterinin organizatörlerinden eski Bakan Osmanaliyev gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]