Kırgızistan'da "Dünya Başörtüsü Günü" kutlandı - Son Dakika
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Kırgızistan'da "Dünya Başörtüsü Günü" kutlandı

7 saat önce

Kırgızistan'da kadınlar, "1 Şubat Dünya Başörtüsü Günü" kapsamında düzenlenen etkinlikte bir araya geldi.

Kırgızistan'da

Kırgızistan'da kadınlar, "1 Şubat Dünya Başörtüsü Günü" kapsamında düzenlenen etkinlikte bir araya geldi.

Kırgızistan İslam Umma dergisince başkent Bişkek'teki bir Türk alışveriş merkezinde gerçekleştirilen etkinliğe çok sayıda kadın katıldı.

Etkinlikte, kadınlara yüz bakımı, ellere kına yapılmasıyla ilgili bilgilerin yanı sıra şal ve başörtüsü kullananlar için de pratik ipuçları verildi.

Kırgız kadınlarının geleneksel başörtüsü "eleçek"in bağlanması gösterilirken, bilgi yarışmasına katılanlara hediyeler dağıtıldı.

Öte yandan bazı kadın sivil toplum örgütlerince kadın haklarının yanı sıra aile, iş, yaratıcılık, kişisel gelişim, güzellik ve sağlık konularında da bilgiler paylaşıldı.

Derginin yöneticisi Eliana Satarova, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Dünya Başörtüsü Günü'nün 2016'dan bu yana ülkede kutlandığını belirtti.

Satarova, farklı din ve meslek sahibi kadınları aralarında iletişiminin güçlendirilmesi için bir araya getirdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu etkinlikte geçen yıla göre daha fazla başörtülü kadımız ilgi gösteriyor. Etkinlikte başörtüsüne karşı ön yargıları ortadan kaldırmak için yarışmalar düzenleyeceğiz. Yeni başörtüsü takmaya başlayan kadınlar, kararlarını paylaşacak. Dünya Başörtüsü Günü'nü coşku içinde kutlayacağız."

Kırgızistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 03:54 Kaynak: AA
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